La corsa all’AI sta ridisegnando le priorità della filiera dei semiconduttori. Le memorie, spesso meno visibili rispetto ai chip grafici, stanno diventando uno dei nodi critici della nuova infrastruttura digitale con prezzi alle stelle e scarsità di magazzino.

La scarsità globale di memorie e la domanda crescente dei data center AI spingono al rialzo i prezzi. La pressione rischia di arrivare anche su PC, notebook, console e smartphone.

I prezzi delle memorie DRAM e NAND potrebbero aumentare tra il 40 e il 50% nel terzo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente. È la previsione contenuta in un nuovo rapporto di Jefferies Equity Research, che segnala una tensione crescente sul mercato globale delle memorie.

Alla base del rialzo ci sono tre fattori principali: la scarsità di offerta, la domanda in forte crescita legata ai sistemi di intelligenza artificiale e alle infrastrutture di calcolo, e la limitata disponibilità di nuova capacità produttiva da parte dei principali produttori, tra cui Samsung, SK Hynix e Micron.

La domanda AI assorbe sempre più produzione

Il rapporto evidenzia come una quota crescente della produzione venga ormai destinata a contratti di lungo termine con grandi aziende tecnologiche e fornitori di servizi cloud. Data center, sistemi AI e infrastrutture ad alte prestazioni stanno assorbendo capacità produttiva che in passato sarebbe stata destinata anche al mercato consumer.

Il risultato è una disponibilità più ridotta di memorie per prodotti come PC, notebook, console e smartphone. Questo squilibrio può tradursi in una pressione sui prezzi finali, con possibili aumenti per i dispositivi destinati ai consumatori.

La dinamica conferma quanto l’espansione dell’AI stia producendo effetti lungo tutta la filiera hardware. Non si tratta solo di GPU e acceleratori, ma anche di componenti fondamentali come DRAM e NAND, indispensabili per server, sistemi di storage, dispositivi personali e infrastrutture cloud.

Samsung, SK Hynix e Micron sotto pressione

Secondo Jefferies, i principali produttori globali non sarebbero in grado di aumentare rapidamente l’offerta nel breve periodo. La costruzione di nuova capacità produttiva richiede investimenti elevati, tempi lunghi e pianificazione industriale su più anni.

Samsung, SK Hynix e Micron restano al centro del mercato, ma la loro capacità di rispondere alla domanda aggiuntiva appare limitata nel breve termine. La priorità data ai clienti enterprise e cloud, spesso attraverso accordi pluriennali, riduce ulteriormente lo spazio disponibile per altri segmenti.

La Cina non basta a riequilibrare il mercato

Il rapporto considera anche il ruolo dei produttori cinesi, tra cui CXMT e YMTC. La loro espansione, tuttavia, non viene ritenuta sufficiente a modificare l’equilibrio del mercato nel breve periodo.

Secondo Jefferies, i prezzi praticati dai produttori cinesi risultano sostanzialmente allineati a quelli dei concorrenti internazionali. Inoltre, gran parte della produzione resta destinata al mercato interno, riducendo l’impatto sull’offerta globale.

Questo significa che la crescita della capacità cinese, pur rilevante nel medio periodo, non dovrebbe produrre un immediato effetto calmierante sui prezzi internazionali delle memorie.

Possibile allentamento solo dal 2028

Un possibile allentamento delle tensioni potrebbe arrivare solo nel 2028, quando nuova capacità produttiva dovrebbe entrare progressivamente in funzione. Anche in quel caso, però, l’effetto sui prezzi non è scontato.

La domanda continua infatti a crescere, trainata da AI, cloud, data center e nuovi carichi di lavoro computazionali. Se l’espansione dell’offerta sarà assorbita rapidamente dai grandi clienti tecnologici, il mercato potrebbe restare sotto pressione più a lungo.

Per i consumatori, il rischio è che il conto arrivi nei prossimi mesi sotto forma di prodotti più costosi o meno disponibili. Per l’industria, invece, la sfida sarà garantire capacità sufficiente in un mercato in cui cloud provider e grandi gruppi AI sono sempre più disposti a bloccare forniture in anticipo pur di assicurarsi continuità operativa.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz