L’espansione dell’Intelligenza Artificiale (IA) è destinata a trasformare radicalmente la domanda energetica globale, con un aumento stimato del 160% nel consumo energetico dei data center entro il 2030. Questa crescita avrà un impatto significativo su Stati Uniti, Europa e oltre, spingendo nuovi investimenti infrastrutturali e influenzando il costo dell’energia.

ChatGPT e il consumo energetico

Una singola query di ChatGPT richiede 2,9 watt-ora di elettricità, quasi 10 volte di più rispetto a una ricerca su Google (0,3 watt-ora). Questa differenza evidenzia come l’IA stia determinando un cambiamento epocale nei consumi energetici.

Negli ultimi anni, i data center hanno mantenuto una domanda energetica stabile grazie all’aumento dell’efficienza tecnologica. Tuttavia, dal 2020, i miglioramenti nell’efficienza si sono ridotti, portando a un incremento nel consumo di energia. Secondo Goldman Sachs Research, il consumo aggiuntivo legato all’IA si attesterà a circa 200 terawatt-ora annui tra il 2023 e il 2030. Entro il 2028, l’IA rappresenterà il 19% della domanda energetica dei data center.

Impatto ambientale: emissioni e costi sociali

L’aumento del consumo energetico causerà un raddoppio delle emissioni di CO₂ tra il 2022 e il 2030, con un costo sociale stimato tra i 125 e 140 miliardi di dollari. Sebbene le aziende tecnologiche puntino a ridurre l’intensità energetica, l’aumento della domanda rischia di rendere difficile il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Per compensare, sono previsti investimenti significativi nelle energie rinnovabili e nello sviluppo di reattori nucleari avanzati.

Aumento della domanda energetica negli Stati Uniti

Negli ultimi dieci anni, la crescita della domanda di energia negli Stati Uniti è stata praticamente pari a zero, grazie all’efficienza tecnologica. Tuttavia, tra il 2022 e il 2030, la domanda energetica crescerà del 2,4% annuo, di cui 0,9 punti percentuali saranno attribuiti ai data center.

Entro il 2030, i data center consumeranno l’8% dell’energia degli Stati Uniti, contro il 3% del 2022. Per far fronte a questa domanda, saranno necessari 50 miliardi di dollari di investimenti per espandere la capacità produttiva e circa 3,3 miliardi di piedi cubi al giorno di gas naturale aggiuntivo, con nuove infrastrutture di trasporto.

Europa: un Trilione di investimenti necessari

In Europa, la domanda energetica è diminuita del 10% dal picco del 2008 a causa di crisi economiche, pandemia e deindustrializzazione. Tuttavia, tra il 2023 e il 2033, la domanda crescerà tra il 40% e il 50% grazie all’espansione dei data center e all’elettrificazione.

I data center europei attuali consumano energia equivalente alla somma dei consumi di Portogallo, Grecia e Paesi Bassi. Le nazioni con energia a basso costo e rinnovabile come Nord Europa, Spagna e Francia attireranno nuovi centri, così come paesi con incentivi fiscali, come Germania, Regno Unito e Irlanda.

L’Europa, con la rete elettrica più vecchia al mondo, richiederà investimenti enormi: €800 miliardi per aggiornare le infrastrutture di distribuzione e trasmissione e €850 miliardi per progetti di energia rinnovabile, tra cui solare e eolico onshore/offshore.

Tabella Riassuntiva

Aspetto Dati Chiave Aumento domanda energetica globale +160% nei consumi dei data center entro il 2030. Consumo query ChatGPT vs Google 2,9 watt-ora (ChatGPT) contro 0,3 watt-ora (Google). Quota IA nei data center entro il 2028 19% del consumo energetico totale. Emissioni di CO₂ Più che raddoppio entro il 2030; costo sociale tra $125-140 miliardi. Domanda energetica negli USA +2,4% annuo (2022-2030); i data center useranno l’8% dell’energia entro il 2030. Investimenti negli USA $50 miliardi per la generazione energetica; 3,3 miliardi di piedi cubi/giorno di gas naturale aggiuntivo. Crescita domanda energetica in Europa +40-50% tra il 2023 e il 2033. Investimenti in Europa €800 miliardi per le reti elettriche; €850 miliardi per solare ed eolico. Contributo europeo Consumo dei data center pari a quello combinato di Portogallo, Grecia e Paesi Bassi.

Questi dati dimostrano come l’espansione dell’IA stia guidando una trasformazione profonda nei consumi energetici globali, imponendo nuovi investimenti infrastrutturali e soluzioni sostenibili per affrontare le sfide future.

Focus sul Consumo Energetico di ChatGPT

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in particolare di strumenti avanzati come ChatGPT, sta evidenziando un enorme impatto sui consumi energetici globali. Il confronto diretto tra una query su ChatGPT e una tradizionale ricerca su Google mette in luce quanto l’IA sia energivora:

Una query su ChatGPT richiede circa 2,9 watt-ora di elettricità , contro i 0,3 watt-ora di una ricerca su Google.

, contro i di una ricerca su Google. Ciò significa che ChatGPT consuma quasi 10 volte più energia rispetto a un motore di ricerca tradizionale.

Perché il consumo è così elevato?

Il consumo energetico di ChatGPT è dovuto a diversi fattori chiave:

Complessità Computazionale: Mentre una ricerca su Google recupera informazioni da indici precompilati, una query su ChatGPT richiede l’elaborazione in tempo reale di modelli di linguaggio estremamente complessi, composti da miliardi di parametri. Intensità dei Server: I modelli di intelligenza artificiale avanzata richiedono server ad alta densità di calcolo, che necessitano di energia non solo per l’elaborazione, ma anche per il raffreddamento. Continua Crescita della Domanda: L’uso di ChatGPT e strumenti simili sta aumentando rapidamente, amplificando ulteriormente la domanda di energia.

Impatto globale del consumo di ChatGPT

Goldman Sachs Research stima che l’aumento complessivo del consumo energetico legato all’intelligenza artificiale sarà di circa 200 terawatt-ora annui tra il 2023 e il 2030. Entro il 2028, l’IA rappresenterà circa il 19% della domanda energetica complessiva dei data center.

Sfide e soluzioni

Il crescente consumo energetico di strumenti come ChatGPT solleva importanti sfide ambientali e infrastrutturali:

Impatto Ambientale : L’aumento della domanda energetica potrebbe portare a un raddoppio delle emissioni di CO₂ entro il 2030.

: L’aumento della domanda energetica potrebbe portare a un raddoppio delle emissioni di CO₂ entro il 2030. Necessità di Soluzioni Sostenibili: Investimenti in energie rinnovabili, tecnologie di raffreddamento efficienti e nuovi sistemi di generazione, come i reattori nucleari modulari, saranno essenziali per contenere l’impatto.

Tabella Riassuntiva

Aspetto Dati Chiave Consumo Energetico di ChatGPT 2,9 watt-ora per query Consumo Energetico di Google 0,3 watt-ora per ricerca Confronto ChatGPT vs Google 10 volte più consumo Aumento Globale Legato all’IA +200 terawatt-ora annui (2023-2030) Quota IA nei Data Center (2028) 19% del consumo energetico totale Impatto sulle Emissioni Raddoppio della CO₂ entro il 2030

L’inefficienza energetica attuale di strumenti come ChatGPT rappresenta una sfida urgente, richiedendo soluzioni innovative per bilanciare progresso tecnologico e sostenibilità ambientale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz