L’AI di Google ammazza i siti di news, Agcom segnala caso a UE

Anche voi quando cercate qualcosa su Google vi fermate alla prima risposta fornita dalla sua AI? Questa modalità, a cui il motore di ricerca, riserva il primo posto, sta letteralmente penalizzano il traffico degli utenti dei siti di informazione. Su segnalazione della Federazione degli editori dei giornali, Agcom ha, giustamente, indicato il caso all’UE.

Anche le cosiddette “allucinazioni” dei chatbot AI non sono uno scherzo, ma un rischio per gli utenti. L’Antitrust italiana ha chiuso tre istruttorie a carico di DeepSeek, Mistral e NOVA. Ecco gli impegni presi dalle società.

Infine, nelle TLC, positiva la trimestrale per Cellnex, che ha mostrato un solido avvio del 2026 e ricavi in crescita del 5%. La rottura fra INWIT e Fastweb + Vodafone e Tim potrebbe essere un plus in Italia per le locazioni dei siti per le torri cellulari.

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