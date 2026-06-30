Ford richiama gli ingegneri esperti: “L’intelligenza artificiale da sola non basta per garantire la qualità”

Dopo anni di investimenti nell’intelligenza artificiale (AI) per automatizzare i processi produttivi, Ford compie un’inattesa inversione di rotta. Il costruttore americano ha infatti richiamato circa 300-350 ingegneri e tecnici con una lunga esperienza nel controllo qualità, riconoscendo che i sistemi basati sull’AI non sono riusciti a raggiungere gli standard previsti senza il contributo diretto delle competenze umane.

La decisione rappresenta un segnale significativo in un momento in cui molte aziende manifatturiere stanno accelerando sull’adozione dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di ridurre i costi, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei prodotti.

L’AI non ha sostituito l’esperienza

Negli ultimi anni Ford aveva esteso l’impiego dell’intelligenza artificiale a numerose attività industriali. Tra queste figuravano anche i controlli qualità, supportati da circa 900 telecamere intelligenti installate negli stabilimenti per individuare difetti di produzione e prevenire problemi lungo la catena di fornitura.

Secondo quanto riportato da Liv McMahon in un articolo pubblicato dalla BBC, l’obiettivo era affidare agli algoritmi una parte crescente delle verifiche sui veicoli, sfruttando la capacità dell’AI di analizzare grandi quantità di dati e identificare anomalie in tempi molto rapidi.

I risultati, però, non sono stati quelli sperati.

Charles Poon, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Ford, ha spiegato che “l’azienda ha sopravvalutato le capacità dell’intelligenza artificiale”, ritenendo che fosse sufficiente alimentarla con i requisiti tecnici dei progetti per ottenere automaticamente prodotti di elevata qualità.

“L’intelligenza artificiale è uno strumento straordinario, ma è efficace solo quanto lo sono i dati e le conoscenze con cui viene addestrata”, ha affermato il dirigente.

Gli algoritmi addestrati solo su dati di superficie, ora continueranno con gli ingegneri più esperti

Secondo Ford, il problema non risiede nella tecnologia in sé, ma nella “mancanza dell’esperienza accumulata in decenni dai tecnici più qualificati”.

Nel corso degli anni, infatti, molti ingegneri con anzianità hanno lasciato l’azienda prima che il loro patrimonio di conoscenze fosse trasferito ai sistemi di AI. Di conseguenza, gli algoritmi hanno potuto apprendere solo dalle specifiche di progetto e dai dati disponibili, senza beneficiare di quell’insieme di intuizioni, casi pratici e capacità di valutazione che derivano dall’esperienza diretta maturata attraverso numerosi cicli di sviluppo dei veicoli.

È proprio questa conoscenza implicita, difficile da trasformare in dati, che ha reso meno efficaci i sistemi automatizzati nel riconoscere alcune criticità produttive e nel prendere decisioni comparabili a quelle di un tecnico esperto.

Per questo Ford ha deciso di richiamare circa 300 ingegneri senior, affidando loro un doppio compito: “contribuire all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e trasmettere le proprie competenze alle nuove generazioni di tecnici”.

Uomo e AI, non una scelta alternativa

Il caso Ford evidenzia uno dei principali limiti dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni industriali. Gli algoritmi sono estremamente efficaci nell’elaborare enormi quantità di informazioni e nell’individuare schemi ricorrenti, ma faticano quando devono affrontare situazioni non previste, eccezioni o valutazioni che richiedono esperienza pratica e conoscenza del contesto.

La stessa azienda riconosce oggi che l’automazione non può prescindere dal contributo delle persone più esperte. L’obiettivo non è sostituire gli ingegneri, ma utilizzare il loro know-how per rendere più affidabili gli strumenti di AI.

La scelta arriva mentre Ford celebra il ritorno al primo posto tra i marchi generalisti nello studio statunitense J.D. Power Initial Quality Study, uno dei principali indicatori della qualità iniziale dei veicoli. Nel comunicare il risultato, l’azienda ha sottolineato come il miglioramento sia stato possibile anche grazie a un profondo rinnovamento del management e al rientro degli ingegneri con decenni di esperienza.

Un modello di collaborazione tra persone e algoritmi per l’industria manifatturiera

La vicenda rappresenta un messaggio importante per l’intera industria manifatturiera. Negli ultimi due anni molte imprese hanno presentato l’intelligenza artificiale come una tecnologia destinata a sostituire una parte crescente delle attività umane. Ford mostra invece che, almeno nei processi più complessi e ad alto contenuto tecnico, l’AI non è ancora in grado di replicare il valore dell’esperienza maturata sul campo.

Più che un fallimento dell’intelligenza artificiale, emerge quindi la necessità di un modello di collaborazione tra persone e algoritmi. Le competenze umane restano indispensabili per addestrare i sistemi, interpretarne i risultati e prendere le decisioni più delicate. L’AI può accelerare il lavoro e migliorare l’efficienza, ma senza il patrimonio di conoscenze costruito dagli ingegneri nel corso degli anni rischia di non esprimere tutto il suo potenziale.

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