L’ampia diffusione dell’Intelligenza Artificiale, che notoriamente consuma molta energia, sta mettendo sotto pressione la rete elettrica dell’Irlanda e ancor più seriamente sta mettendo in forse il ruolo di punta del paese come hub tecnologico d’elezione delle Big Tech Usa in Europa.

Lo scrive Politico.eu, aggiungendo che il problema energetico di Dublino potrebbe di fatto ridisegnare il panorama tecnologico del Vecchio Continente.

Ecco perché vengono da noi

E qui, entra in gioco l’Italia. E’ principalmente per questo motivo che il nostro paese sta attirando l’interesse delle Big Tech, che vedono in noi non tanto un paese attrattivo dove investire, quanto invece, realisticamente parlando, una nuova terra di conquista per impiantare i loro data center sul nostro territorio. Una terra ancora vergine di conquista per concentrare da noi i grandi data center, che gestiscono quantitativi sempre crescenti di dati. Non certo per creare posti di lavoro, ma per depositare da noi caterve di dati.

Quale impatto energetico sulla nostra rete?

Resta da capire quale sarà l’impatto energetico sulla nostra rete elettrica e chi dovrà poi pagare il conto energetico di questa immensa quantità di dati che si stanno riversando nel nostro paese.

Forse che questo aumento di traffico dati ricadrà sulle nostre tasche in termini di aumento delle bollette?

Troppo presto per dirlo? Quel che è certo è che in alcune zone del nostro paese, come ad esempio Settimo Milanese, c’è una grossa concentrazione di data center. Che andrà certamente a crescere n ei prossimi anni, anche perché l’Irlanda è arrivata al punto di saturazione ma la domanda di dati no.

Cosa succede quando scarichiamo un film

Quando gli utenti vedono un film in streaming o guardano la mail, si connettono ai data center la spina dorsale fisica del mondo digitale. Queste file di rack per server sono diventate un pilastro dell’economia in Irlanda, la base dell’Unione Europea per molte aziende tecnologiche.

Secondo un recente studio dell’analista statunitense Synergy Research Group, Dublino è il terzo hub di data center hyperscale più grande al mondo, nonché il sito principale in Europa. Gli hyperscaler sono i grandi provider cloud come Amazon, Microsoft e Google che gestiscono reti enormi composte da migliaia di server di dati.

Si ricordi che non più tardi degli ultimi mesi Microsoft e Amazon hanno annunciato investimenti miliardari in Italia, per realizzare in primo luogo dei data center.

Ma l’appetito vorace dell’IA per l’elettricità, che potrebbe raddoppiare entro il 2026, potrebbe costringere l’Irlanda a rinunciare alla sua corona cloud, poiché le reti elettriche del paese lottano per tenere il passo con la domanda.

Esodo di massa dei data center dall’Irlanda?

“Questo è un rischio che dobbiamo prendere molto seriamente”, ha detto il membro irlandese del Parlamento europeo Seán Kelly, lamentando il “grave fallimento di non essere riusciti ad aggiornare ed espandere sufficientemente la nostra rete e renderla adatta all’economia [digitalizzata] di oggi”. Di conseguenza, l’operatore di rete elettrica del paese EirGrid ha esaminato “le applicazioni dei data center … caso per caso da novembre 2021”, ha aggiunto un portavoce di EirGrid, che sta applicando una moratoria di fatto sui nuovi hub nella regione di Dublino, che ha già un’infrastruttura energetica altamente concentrata. EirGrid avrebbe avvertito i funzionari irlandesi di un possibile “esodo di massa” di data center dal paese se la situazione non fosse migliorata. Dal 2016, ha evidenziato “una crescente tensione tra domanda e offerta in Irlanda”, ha affermato il portavoce.

Mantenere le luci accese

Secondo l’ufficio centrale di statistica irlandese, i data center hanno consumato il 21% di tutta l’elettricità misurata lo scorso anno, superando per la prima volta il consumo delle abitazioni urbane.

“C’è il rischio che il ritmo di crescita della domanda sia più veloce della velocità con cui possono essere costruite le infrastrutture di generazione e di rete”, ha detto un portavoce dell’ente regolatore dell’energia del paese, la Commissione per la regolamentazione delle utenze, confermando che i rischi a lungo termine includevano “carenze di energia” e “costi maggiori per i consumatori”.

Per l’eurodeputato Kelly, “la priorità assoluta deve essere quella di mantenere le luci accese”. Anche se, ha aggiunto, “non dovremmo trovarci in una posizione in cui dobbiamo rifiutare affari e investimenti”.

“Un sistema di trasmissione adeguatamente sviluppato e modernizzato sarebbe in grado di fare entrambe le cose”, ha aggiunto Kelly.

Domanda di data center non sostenibile in Irlanda

Nel frattempo, il Ministero dell’ambiente, del clima e delle comunicazioni irlandese ha riconosciuto in una dichiarazione che “non tutta la domanda di sviluppo di data center può essere soddisfatta in modo sostenibile” nel breve termine. Mentre i giganti della tecnologia Amazon, Microsoft e Google iniettano miliardi nell’infrastruttura cloud europea che alimenta l’intelligenza artificiale, la disponibilità di energia (idealmente, economica e verde) potrebbe emergere come un criterio fondamentale per determinare le loro prossime destinazioni di investimento.

“I data center, come tutti i grandi consumatori di energia, devono esistere entro i limiti della nostra legislazione e dei nostri obiettivi sul clima, così come della nostra sicurezza energetica”, hanno affermato, riecheggiando un avvertimento simile del ministro irlandese per il clima e l’ambiente Eamon Ryan in un’intervista al Financial Times.

Vincitori e vinti

“I principali mercati dei data center, quindi posti come Dublino e Francoforte, saranno in qualche modo invasi dalla necessità di energia”, ha detto Jesse Noffsinger, uno degli autori di un nuovo rapporto della società di consulenza McKinsey, che prevede che gli hyperscaler guideranno circa due terzi della domanda di data center entro il 2028. “Vedremo, in molti casi, che il data center dovrà [migrare] in altri luoghi”, ha detto.

E l’Italia sembra evidentemente uno di quei luoghi.

Non è chiaro chi trarrà vantaggio dal ridisegnare questa mappa.

“Ottenere un data center non significa necessariamente una buona cosa”, ha continuato Noffsinger, citando la sfida di aggiornare le infrastrutture e aumentare la fornitura di energia se le autorità non vogliono che le strutture energivore assorbano molta energia esistente. Ciò aumenta il costo dell’elettricità per tutti i clienti nel processo. I paesi con abbondante elettricità priva di emissioni di carbonio e temperature più basse, che ridurrebbero al minimo l’energia necessaria per raffreddare le apparecchiature IT, potrebbero trarre il meglio dalla situazione, ha sottolineato il rapporto, poiché le multinazionali della tecnologia vogliono sia mantenere basse le bollette energetiche sia raggiungere obiettivi netti pari a zero.

I paesi con il nucleare (come la Francia) avvantaggiati

I paesi nordici, con il loro clima più fresco, e la Francia, con una solida quota di nucleare nel suo mix energetico, potrebbero arrivare in cima, e la Francia lo sa.

“Abbiamo bisogno di energia a basse emissioni di carbonio, poco costosa e controllabile, perché continuiamo a dimenticare che l’intelligenza artificiale può aiutarci in questo. Questa è la priorità”, ha recentemente detto alla rivista Variety il presidente francese Emmanuel Macron.

Ue effettua controlli antitrust a sorpresa in settore costruzione data center

La Commissione europea ha detto in un comunicato di aver condotto ispezioni antitrust senza preavviso nel settore della costruzione di centri dati, senza specificare quali aziende siano state oggetto delle ispezioni.

La Commissione ha aggiunto che sta indagando su una possibile collusione sotto forma di accordi “no-poach” nel mercato del lavoro.

Bruxelles ha anche detto di aver inviato richieste formali di informazioni a diverse altre società non specificate che operano nello stesso settore.

