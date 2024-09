“L’AI che ragiona come un umano” di OpenAi

OpenAI lancia o1, un nuovo modello che è stato addestrato per dedicare più tempo alla riflessione prima di rispondere, affinando continuamente il proprio processo decisionale. È l’AI che imita il pensiero umano.

Il commissario Agcom Antonello Giacomelli replica su Facebook alla collega Elisa Giomi, dopo i rilievi da lei avanzati nei confronti del Consiglio, in seguito al via libera all’analisi dei servizi di accesso a rete fissa appena avviata dall’Autorità.

Space economy settore del futuro per il Made in Italy. Urso: ‘7,2 miliardi per l’aerospazio al 2026’. Scarica il manifesto in PDF.

Leggi le notizie della nostra dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz