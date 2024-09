L’AI ancora non incide sulle reti mobili

Le applicazioni AI sono già ampiamente utilizzate nelle operations delle reti RAN (Radio Access Network) a livello globale, ma secondo gli operatori l’AI comincerà ad avere un impatto positivo sulle RAN non prima del 2026 o anche più tardi. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da TelecomTV, secondo cui su un panel di più di 60 operatori mobili più della metà ha detto che si aspetta un impatto positivo dell’AI sulle reti non prima del 2026-2027 e anche dopo.

AI già usata sulle reti RAN dal 52% degli intervistati

Di fatto, la metà delle telco interpellate (52%) già utilizza applicazioni AI sulle RAN, a fronte del 19% che lo farà dall’anno prossimo; l’8% nel 2026 e il 7% nel 2027 o più tardi, mentre il 14% non aveva ancora un’agenda.

Ma sembra che l’impatto maggiore debba ancora arrivare. E’ stato chiesto agli intervistati, che lavorano presso operatori di telefonia mobile nelle regioni Asia, EMEA e America, “Entro quando pensate che l’IA avrà un impatto positivo sulle operazioni RAN per la maggior parte degli operatori di reti mobili?”.

Impatto dell’AI sulle reti RAN ancora di là da venire

Come mostra il grafico sotto, il 24% ritiene che l’IA stia già avendo un impatto positivo sulle operazioni RAN per la maggior parte degli operatori e il 22% pensa che tale stato sarà raggiunto nel 2025, il 38% ritiene che sarà nel 2026 o nel 2027, un altro 14% si aspetta che sarà nel 2028 o nel 2029, mentre un ulteriore 2% più pessimista ritiene che non sarà prima del 2030 o più tardi, quindi il meglio deve ancora venire dall’IA nella RAN per la maggior parte degli operatori, secondo coloro che lavorano nel settore cellulare.

E’ stato anche chiesto ai dirigenti degli operatori intervistati cosa pensano sulla potenziale necessità di team dedicati per sviluppare e gestire applicazioni AI nella RAN, sui posti migliori per reperire strumenti di gestione RAN abilitati all’AI, in quali modi le società di telecomunicazioni possono trarre i maggiori vantaggi dall’implementazione di strumenti AI nella RAN e molto altro.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz