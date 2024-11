Uno sguardo alle politiche che la nuova amministrazione potrebbe adottare, nel solco del primo mandato, con un occhio per le nuove sfide come Marte.

Un’analisi dello Space Economy Institute mette in fila le priorità sul tavolo del neo presidente Donal Trump in tema di spazio. La Luna, Marte, la Difesa e il business: queste le quattro direttrici portanti sul tavolo del presidente al suo secondo mandato nei prossimi 4 anni.

Come premessa, inutile dire che in ognuno di questi quattro domini c’è lo zampino di Elon Musk, il primo tifoso di Trump (ha finanziato il 10% dei costi elettorali) nonché futuro capo Dipartimento per efficienza governo.

Musk è anche l’uomo più ricco del mondo e ha avviato i progressi più rivoluzionari al di là dell’atmosfera terrestre negli ultimi quindici anni. Questo scenario avrà inevitabilmente ripercussioni per l’Europa, gli alleati e i rivali in tutto il mondo.

La Luna e oltre

Nei suoi primi quattro anni di presidenza dal 2016 al 2020 Trump ha lanciato due iniziative importanti in due ambiti molto diversi fra loro: il programma Artemis, che mirava a stabilire una presenza umana stabile sulla superficie lunare, e gli Accordi Artemis, che stabilivano linee guida comuni per le attività lunari, sia economiche che commerciali, basate sul rispetto reciproco e sulla collaborazione internazionale.

Oggi come oggi non ci sono segnali di un grosso cambio di rotta nella strategia.

la Luna rimane il primo obiettivo. Se serva come passaggio obbligatorio verso Marte è più discutibile, come approfondiremo.

Quando il programma Artemis è stato introdotto nel 2017, un atterraggio umano sulla Luna era pianificato per il 2024, teoricamente entro il secondo mandato di Trump. Ora, l’obiettivo più probabile è febbraio 2028, l’ultimo anno del mandato del neoeletto presidente. Ma non sarà facile.

Artemis 3, la missione destinata a riportare un equipaggio sulla superficie lunare, è ancora programmata per il 2026, sebbene gli analisti, e anche la NASA, non escludano ulteriori ritardi. Tuttavia, con Trump al comando e Musk al suo fianco, un’accelerazione potrebbe non essere fuori questione.

Musk e Marte

Nell’aprile 2017, subito dopo la sua elezione, Donald Trump parlò con l’astronauta Peggy Whitson, che all’epoca si trovava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, del suo desiderio di mandare gli americani su Marte “durante il mio primo, o al più tardi, il mio secondo mandato”.

Era difficile dire se stesse scherzando o semplicemente ignorasse che persino un atterraggio sulla Luna non sarebbe stato fattibile in un lasso di tempo simile. A quel tempo, SpaceX non aveva ancora iniziato a costruire Starship. Oggi le cose sono diverse e la Luna e Marte non sono necessariamente sulla stessa traiettoria.

Lo scorso settembre, Elon Musk ha ribadito il suo sogno più grande, discutendo di nuovo pubblicamente del primo atterraggio umano sul Pianeta Rosso: “Il primo veicolo spaziale”, ha detto, “verrà lanciato tra due anni, durante la prossima finestra di trasferimento Terra-Marte. Saranno missioni senza equipaggio per testare protocolli di atterraggio sicuri. Se tutto va bene, i primi voli umani su Marte potrebbero avvenire tra quattro anni”. Ancora una volta, l’anno obiettivo è il 2028.

Una volta che Starship sarà collaudata, niente impedirà a SpaceX di provarci. E mentre le scadenze di Musk sono state spesso ridicolmente ottimistiche, almeno nel regno dello spazio, non ha mancato molti obiettivi.

Per quanto riguarda i test di Starship, vale la pena notare le critiche sempre più esplicite di SpaceX al lento processo di approvazione della Federal Aviation Administration (FAA).L’inclusione di Musk nella prossima amministrazione Trump, con un ruolo dedicato alla semplificazione dei processi della pubblica amministrazione (definito “Doge”), alimenterebbe senza dubbio il dibattito sui potenziali conflitti di interesse, dati gli estesi affari di Musk.

In sintesi, possiamo aspettarci test e convalida accelerati del massiccio sistema di lancio, che potrebbe, una volta pronto per la Luna, servire anche per raggiungere Marte. In particolare, questi sono obiettivi raggiungibili per SpaceX anche senza la collaborazione della NASA; l’azienda potrebbe tracciare rotte extraterrestri per strategie private o clienti terzi.

Naturalmente, raggiungere Marte con un equipaggio sarebbe una storia diversa, poiché le missioni descritte da Musk sarebbero viaggi di sola andata con rischi significativi, ancora speculativi, ma che evidenziano un abbinamento senza precedenti nella storia dell’esplorazione spaziale. Con il sostegno del pubblico e una Casa Bianca disponibile, le ambizioni di Musk potrebbero ricevere una potente spinta.

Molti analisti, nelle ore successive al giorno delle elezioni, hanno notato che Trump ora ha più controllo sul partito rispetto a otto anni fa, quando ancora affrontava la resistenza di parti dell’establishment repubblicano. Con il pieno supporto del Congresso, può perseguire direttamente i suoi obiettivi. Se i suoi obiettivi si allineano a quelli del suo primo mandato (che l’amministrazione Biden ha ampiamente sostenuto, con alcune notevoli eccezioni), la strada da percorrere è chiara, sia per l’esplorazione spaziale che per l’economia spaziale.

SpaceX, Difesa e ricchezza spaziale

Trump ha firmato la direttiva che istituisce la Space Force nel 2019, il sesto ramo delle forze armate statunitensi, mentre la NATO dichiarava lo spazio un “dominio operativo”. È quasi certo che gli investimenti in risorse e tecnologie spaziali continueranno, fornendo prontezza per potenziali conflitti oltre l’atmosfera terrestre. Lo spazio diventerà militarizzato. Le capacità tecnologiche di SpaceX, unite agli stretti legami di Musk con il presidente, saranno disponibili, probabilmente come prima scelta.

È evidente che questo è molto più complesso di quanto sembri; gli Stati Uniti sono vasti, con centinaia di aziende spaziali affermate. Politicamente, sarebbe impossibile ignorare questi attori.

Tuttavia, è probabile che l’intero settore trarrà vantaggio da un rinnovato slancio. I contratti di difesa per SpaceX, già il principale fornitore di lanci del Pentagono, e la costellazione satellitare Starshield sono destinati a crescere. Con Musk come braccio destro di Trump (alcuni sono arrivati ​​al punto di chiamarlo “partner”), la vera domanda è quali opportunità emergeranno per aziende come Blue Origin o altri fornitori. In particolare, Jeff Bezos ha ordinato al suo Washington Post di astenersi dal tradizionale sostegno pre-elettorale. Attualmente, tutti gli altri attori sono indietro rispetto a SpaceX, tra cui United Launch Alliance, una joint venture di Lockheed Martin e Boeing, che avrebbe preso in considerazione una vendita a Sierra Space ad agosto, secondo quanto riportato da Reuters.

Decisioni significative che hanno avuto un impatto sull’economia spaziale privata sono emerse durante la prima amministrazione di Trump, tra cui ordini esecutivi che incoraggiano le aziende commerciali a cercare, estrarre e utilizzare risorse extraterrestri. Che si tratti della Luna o degli asteroidi, l’ordine esecutivo 13914 afferma chiaramente che i corpi celesti non sono “beni comuni globali”. Estrarre, portare tesori sulla Terra e commercializzarli sono possibili per coloro che hanno i mezzi e le capacità. In particolare, questo approccio è stato introdotto per la prima volta da Barack Obama, sotto il quale SpaceX e i servizi spaziali privati ​​per il governo sono fioriti, e consolidato da Joe Biden.

In ogni caso, la figura di Musk incombe sull’intero settore. L’accesso allo spazio ora sembra prevalentemente nelle sue mani. Sebbene non si tratti di un monopolio, si tratta di un dominio schiacciante che solleva interrogativi. Dobbiamo ancora vedere se l’indagine richiesta dall’amministratore della NASA Bill Nelson, sui presunti legami di Musk con Vladimir Putin, andrà avanti. Secondo i resoconti pubblicati a ottobre dal Wall Street Journal, Musk ha mantenuto una comunicazione personale con il presidente russo. Se confermato, questo sarebbe una preoccupazione significativa per il Pentagono, dato l’accesso di Musk a informazioni classificate a causa del suo lavoro con il Dipartimento della Difesa.

MAGA nello spazio

Nell’interpretazione più restrittiva e pessimistica, “Make America Great Again” significa dare priorità agli interessi nazionali e ridurre tutti gli altri a meri ruoli di supporto. Le politiche tariffarie, già accennate da Biden e promesse da Trump, implicano che le tecnologie straniere affronteranno sfide maggiori nell’attraversare l’Atlantico, con un impatto particolare sull’Europa, il continente più legato storicamente, economicamente e culturalmente agli Stati Uniti, ma anche uno con una centralità in declino. Dalla NATO ai programmi spaziali più ambiziosi, sarà fondamentale vedere quali scelte farà la Casa Bianca, soprattutto per quanto riguarda programmi ad alto costo come Artemis e Lunar Gateway, in cui le aziende europee (tra cui l’italiana Thales Alenia Space) svolgono un ruolo di primo piano.

Altrettanto complesso è prevedere come si svolgerà la transizione dalla Stazione Spaziale Internazionale, un’altra spesa significativa di fondi e risorse, alle stazioni commerciali. Parzialmente in corso, questo processo vedrà le sue decisioni più importanti nei prossimi quattro anni, tra cui il piano per la deorbitazione della ISS nel Pacifico. Un fattore cruciale sarà la direzione delle relazioni con la Cina, che le tariffe probabilmente influenzeranno pesantemente. La competizione geopolitica potrebbe intensificarsi oltre l’atmosfera; ad esempio, sia gli interessi americani che quelli cinesi sulla Luna stanno prendendo di mira le stesse aree vicino al Polo Sud. Per questo motivo, è probabile che l’alleanza con l’India, controbilanciando la Cina, continuerà. Con la fine della collaborazione sulla Stazione Spaziale Internazionale, c’è anche una legittima preoccupazione che MAGA possa almeno parzialmente interrompere il quadro della cooperazione pacifica in orbita e oltre.

La sfida per l’Europa e il mondo

A questo punto, l’Europa, spinta da leader come Draghi e Macron, si trova di fronte a una scelta: affrontare la sfida apertamente e affermare una maggiore autonomia sviluppando i propri programmi e capacità (ad esempio, l’accesso allo spazio per gli astronauti europei), oppure allinearsi agli interessi degli Stati Uniti, a rischio di aspettare (e perdere) altri quattro anni.

Sebbene questo testo non miri a fornire una risposta, è importante ricordare che l’Agenzia spaziale europea (ESA) fa ancora affidamento sul contributo della NASA per il lancio del rover ExoMars, che è stato bloccato a terra dopo l’invasione dell’Ucraina e il successivo arresto della collaborazione con la Russia.

Quest’anno è già stato firmato un nuovo accordo, ma i finanziamenti rimangono nelle mani del Congresso degli Stati Uniti. La missione Mars Sample Return, un altro progetto ambizioso ma sottofinanziato, affronta sfide simili. Entrambe le missioni mirano a cercare segni di vita passata o presente su Marte, una ricerca di conoscenza per la quale l’amministrazione repubblicana ha mostrato meno interesse rispetto alle iniziative spaziali commerciali. Ciò vale anche per la mitigazione e la ricerca sui cambiamenti climatici: una parte significativa della base politica e dell’establishment di Trump rimane scettica sulla gravità dei problemi climatici e sul loro legame con l’attività umana. Durante il primo mandato di Trump, agenzie come la NASA, la NOAA (oceani e atmosfera) e l’EPA (ambiente) hanno dovuto affrontare tagli sostanziali al budget per missioni e progetti di monitoraggio dei cambiamenti climatici. La dichiarazione del nuovo presidente secondo cui l’innalzamento dei livelli del mare dovuto al riscaldamento globale significherebbe “più proprietà con vista sull’oceano” offre poche rassicurazioni per le future iniziative ambientali.

