L’agenda della settimana di Camera e Senato

La Giornata Parlamentare è curata da Nomos, il Centro studi parlamentari, e traccia i temi principali del giorno. Ogni mattina per i lettori di Key4biz. Per leggere tutti gli articoli della rubrica clicca qui.

Alla Camera

L’ Assemblea della Camera nell’arco di questa settimana esaminerà il ddl sul rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2025, il ddl per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2026, la pdl sul cinema e il ddl sulla ratifica Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. A seguire, discuterà sull’Assegnazione a Commissione in sede legislativa della pdl sull’istituzione dell’area marina protetta “Isola di Capri”, sul DL sugli interventi infrastrutturali e il PNRR, sul ddl sull’accordo Italia-Albania per la cooperazione strategica in diversi settori e sulla pdl sull’istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Si confronterà sulle mozioni per il superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell’Unione europea, sul ddl sullo sviluppo del settore agricolo e sul DL sulla giustizia e la migrazione. Infine, dibatterà congiuntamente sul conto consuntivo della Camera dei deputati per il 2025, sul progetto di bilancio della Camera dei deputati per il 2026 e sulla deliberazione relativa alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Infine, mercoledì alle ore 9.00 ascolterà le comunicazioni del Governo sull’avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, con la partecipazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti mentre alle ore 15.00, come di consueto, svolgerà le interrogazioni a risposta immediata (question time).

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali inizierà l’esame del DL sulla giustizia e la migrazione, dibatterà sul ddl sulla giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza e sul ddl sul contrasto all’antisemitismo. La Giustizia esaminerà il DL su Bolzano, lo schema di Dlgs anti-SLAPP e lo schema di Dlgs sulla confisca di beni.

La Bilancio esaminerà lo schema di Dlgs sull’omnibus fiscale e lo schema di Dlgs sul federalismo fiscale regionale. Con la Politiche dell’Ue della Camera e con la Bilancio e la Politiche dell’Ue del Senato ascolterà il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034. La Finanze lo schema di Dlgs sul federalismo fiscale regionale e il DL sui carburanti e l’ILVA.

La Cultura inizierà l’esame della proposta di nomina di Salvatore Nastasi a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La Ambiente esaminerà lo schema di DM sul riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del MASE per l’anno 2026, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Ascolterà i rappresentanti del Comune di Pisticci sulle tematiche riguardanti il movimento franoso nel comune di Pisticci (MT), dibatterà sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali e con la Affari Sociali dibatterà sullo schema di Dlgs sulla comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti. Si confronterà sulla pdl sui consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue e ascolterà le comunicazioni del Presidente, On. Mauro Rotelli (FdI), sulla missione in Giappone svolta dal 21 al 25 aprile 2026.

La Trasporti proseguirà l’esame in terza lettura del ddl sulla riforma della motorizzazione. La Attività Produttive con la Lavoro ascolterà il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Esaminerà lo schema di Dlgs sulla riparazione dei beni e il ddl sulla valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico.

La Lavoro inizierà l’esame dello schema di Dlgs sulle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. La Affari Sociali proseguirà l’esame del ddl sul caregiver e dibatterà sullo schema di Dlgs per i controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi.

La Agricoltura continuerà l’esame del ddl sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La Politiche dell’Ue esaminerà lo schema di Dlgs sull’utilizzo dell’IA nelle attività di polizia, lo schema di Dlgs per i controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e lo schema di Dlgs sulle emissioni industriali. Dibatterà sullo schema di Dlgs sulla plastica riciclata, sullo schema di Dlgs sull’omnibus fiscale e sullo schema di Dlgs sulla confisca dei beni.

Al Senato

L’ Assemblea del Senato tornerà a riunirsi oggi alle ore 15.00 per esaminare il ddl sulla riforma degli ordinamenti professionali e il ddl sulla dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello (PE). A seguire, dibatterà sul ddl sulla protezione civile e sul DL sugli interventi infrastrutturali e il PNRR. Infine, mercoledì alle ore 15.00 ascolterà le comunicazioni del Governo sull’avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, con la partecipazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

Per quanto riguarda le Commissioni , la Affari Costituzionali si confronterà sui ddl sulla legge elettorale, sul ddl sulla giornata dei caduti della Polizia e sui ddl sulla rappresentanza di interessi. La Giustizia discuterà sullo schema di Dlgs anti-SLAPP, sullo schema di Dlgs sulla confisca dei beni, sul ddl sulle professioni pedagogiche e sul ddl sull’allontanamento del minore.

La Affari Esteri e Difesa esaminerà lo schema di DM sulla cessione a titolo gratuito di n. 6 VM/90-P dell’Arma dei carabinieri a favore della Somali National Police Force. La Politiche dell’Ue esaminerà la relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2026 e per il 2025 e dibatterà sull’affare assegnato relativo agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea.

La Bilancio si confronterà sullo schema di Dlgs sull’omnibus fiscale, sullo schema di dgls sul federalismo fiscale e regionale e sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali. La Finanze discuterà sul ddl fiscale e sulla tutela dei consumatori, sullo schema di Dlgs sul federalismo fiscale regionale e sullo schema di Dlgs sul punto di accesso unico europeo.

La Cultura esaminerà i ddl sul sistema calcistico italiano e la sua riforma e discuterà sulla proposta di nomina di Salvatore Nastasi a presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Dibatterà sul ddl sulla rete dei presepi viventi e sul ddl sulla valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali.

La Ambiente esaminerà lo schema di DM sul riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del MASE per l’anno 2026, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, i ddl sulle isole minori e il ddl sulla CCUS. Proseguirà l’esame sullo schema di Dlgs sulle emissioni industriali, sulla proposta di risoluzione sul contratto fiume e sui ddl sulla tutela dei minori nella dimensione digitale. Infine, si confronterà sui ddl sulla riforma della RAI.

La Industria esaminerà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento e l’affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa in Italia. Discuterà sul ddl sulle grotte d’Italia e proseguirà l’esame del ddl sulle reti delle città madri del made in Italy. Si confronterà sul ddl sugli agenti immobiliari, sul ddl sui prodotti agroalimentari di qualità, sul ddl sul registro nazionale dei pizzaioli e sui ddl sullo spreco alimentare.

La Affari Sociali esaminerà la proposta di risoluzione sulla riforma della sanità integrativa, il ddl per il potenziamento della medicina di genere del SSN, il ddl sul potenziamento dell’assistenza sanitaria, il ddl sul servizio civile e i ddl sull’inserimento lavorativo di persone con il disturbo dello spettro autistico. Dibatterà sui ddl sulla salute mentale, sui ddl sulla sostituzione mitocondriale e sui ddl sull’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia. Infine, dibatterà sul ddl sulla tutela delle vittime dell’amianto, sul ddl sulla cura della idrosadenite, sul ddl sul garante degli anziani e sullo schema di Dlgs sui controlli sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari.

L’Italia sospende Schengen con la Spagna: tensione tra Roma e Madrid

L’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti con la Spagna, chiudendo le frontiere marittime e aeree e rafforzando i controlli lungo il confine con la Francia. La misura è arrivata dopo l’ingresso di decine di migliaia di migranti nell’enclave spagnola di Ceuta, al termine di una delle più gravi crisi migratorie mai registrate nel territorio iberico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sospensione una scelta straordinaria, ma necessaria per tutelare la sicurezza nazionale, contrastare l’immigrazione irregolare e colpire le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. Il Governo ha assicurato che i controlli resteranno in vigore soltanto per il tempo indispensabile, cercando di limitare le conseguenze sui flussi turistici estivi. Roma si è comunque detta disponibile a sostenere iniziative europee volte ad aiutare Madrid a recuperare il pieno controllo delle frontiere esterne dell’Unione.

Sulla stessa linea si è collocato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la sospensione è prevista dai trattati ed è diventata inevitabile di fronte ai rischi connessi a flussi incontrollati e alla minaccia terroristica. Più netto il leader della Lega Matteo Salvini, che ha rivendicato la decisione come un successo della linea del Carroccio. La risposta di Madrid non si è fatta attendere. Il premier Pedro Sánchez ha invitato gli Stati membri a rispettare i trattati europei, ricordando che tra il 2021 e il 2026 gli ingressi irregolari registrati attraverso l’Italia sono stati superiori a quelli avvenuti lungo la rotta spagnola. Il capo del Governo ha chiesto di evitare divisioni e di continuare a costruire un’Europa unita, mentre le autorità spagnole hanno rafforzato la frontiera e accelerato i rimpatri verso il Marocco. Secondo il ministero dell’Interno spagnolo, oltre 48 mila migranti sarebbero già rientrati in territorio marocchino. Resta però pesante il bilancio umanitario: almeno 57 persone hanno perso la vita tentando di raggiungere Ceuta via mare. Sánchez ha inoltre annunciato l’installazione di boe lungo il confine marittimo, con l’obiettivo di creare una barriera fisica e facilitare le operazioni di respingimento.

Da Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito inaccettabili le immagini provenienti da Ceuta. La Commissione ha però precisato che non risultano movimenti di migranti verso altri Stati membri e che i controlli previsti dal Codice Schengen per Ceuta e Melilla restano pienamente operativi. La crisi ha diviso anche le cancellerie occidentali. Finlandia e Danimarca hanno accolto positivamente la scelta italiana, mentre Londra ha offerto assistenza alla Spagna. Il Dipartimento di Stato americano ha invece accusato il Governo Sánchez di avere favorito l’immigrazione illegale, mentre il presidente Donald Trump ha utilizzato le immagini di Ceuta per rilanciare lo scontro politico interno contro i Democratici. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha infine chiesto al Marocco di riaccogliere immediatamente i migranti irregolari, ribadendo che la difesa delle frontiere esterne rappresenta una responsabilità comune dell’intera Unione europea.

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