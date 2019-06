L’agenda del Convegno annuale 2019 del Circolo dei Giuristi Telematici. Roma, 21 giugno 2019

Convegno annuale 2019 del Circolo dei Giuristi Telematici2019 Umani, diritto & tecnologie: le nuove sfide

21 Giugno 2019,Camera dei Deputati

Sala del Refettorio Palazzo San Macuto – Via del Seminario, 76

Roma

Venerdì 21 giugno 2019 , dalle 9.00 alle 14.00, presso la sala del Refettorio della Camera dei Deputati (Palazzo San Macuto – via del Seminario 76, Roma) si terrà il Convegno annuale 2019 del Circolo dei Giuristi Telematici intitolato “2019 Umani, diritto & tecnologie: le nuove sfide” .

L’incessante evoluzione digitale, trasformando la società civile in ogni suo ambito, impone profonde riflessioni sul ruolo del diritto chiamato a regolamentare le più innovative tecnologie. Ed è proprio in questo scenario che verrà analizzato il rapporto tra diritto e tecnologia avendo come focus l’Uomo in tutta la sua essenza.

Nella giornata di studi articolata in due sessioni, parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico ed esperti in materia. Nella prima sessione si analizzeranno i temi strettamente correlati all’idea di diritto e tecnologia nelle varie declinazioni: Umani e Intelligenza Artificiale; Umani e Blockchain; Umani e Robot; Umani e Privacy .

Nella seconda parte della giornata si terrà la tavola rotonda volta a comprendere il ruolo del diritto nelle sfide poste dall’Uomo in tutte le sue espressioni attraverso la tecnologia.

Il Convegno è stato curato a livello scientifico e organizzativo dal Consiglio Direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici, formato, oltre che dal Presidente Giorgio Battaglini, da Vincenzo Colarocco, Paolo Lessio, Giovanni Mameli e Alessia Sorgato.

Dopo il Convegno si terrà l’Assemblea dei soci del Circolo.

AGENDA

Registrazione partecipanti (8.45 – 9.15)

Saluti e presentazione giornata (9.15 – 9.30)

Avv. Giorgio Battaglini (Presidente Circolo Giuristi Telematici – CGT)

(Presidente Circolo Giuristi Telematici – CGT) Dott. Riccardo Genghini (Presidente di ANORC mercato)

Prima sessione – (9.30 – 11.15)

Dott.ssa Fernanda Faini – Dati, algoritmi e intelligenza artificiale: il ruolo del diritto

– Dati, algoritmi e intelligenza artificiale: il ruolo del diritto Avv. Lucio Scudiero – Come usare il GDPR in chiave anticompetitiva

– Come usare il GDPR in chiave anticompetitiva Avv. Emanuele Cavanna – I.A. e giustizia predittiva: i primi esperimenti e le condizioni essenziali per il futuro

– I.A. e giustizia predittiva: i primi esperimenti e le condizioni essenziali per il futuro Avv. Ernesto Belisario – Intelligenza artificiale nella PA: trasparenza, contratti e diritti

Intelligenza artificiale nella PA: trasparenza, contratti e diritti Avv. Carlo Piana – Block chain, smart contracts e altre nefandezze (legali)

Block chain, smart contracts e altre nefandezze (legali) Modera: Avv. Giovanni Mameli (Direttivo Circolo Giuristi Telematici – CGT)

Tavola Rotonda (11.30 – 13.00)

On. Riccardo Magi (Deputato di +Europa, membro della I commissione Affari Costituzionali)

(Deputato di +Europa, membro della I commissione Affari Costituzionali) Dr. Giovanni Calabrò (Direttore Generale per la Tutela del Consumatore, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

(Direttore Generale per la Tutela del Consumatore, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Avv. Giuseppe Busia (Segretario Generale, Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

(Segretario Generale, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) Dr. Davide Gallino (Dirigente Ufficio Sviluppo infrastrutture e servizi digitali, governance di Internet, Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni)

(Dirigente Ufficio Sviluppo infrastrutture e servizi digitali, governance di Internet, Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni) Prof.ssa Avv. Dianora Poletti (Ordinario di Diritto Privato e di Diritto dell’Informatica, Università di Pisa)

(Ordinario di Diritto Privato e di Diritto dell’Informatica, Università di Pisa) Avv. Marco Scialdone (Docente Università Europea di Roma- InnoLawLab)

(Docente Università Europea di Roma- InnoLawLab) Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito ( Professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma )

( Professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma ) Modera: Raffaele Barberio (Direttore Key4biz)

Conclusioni (13.00 – 13.30)

Avv. Paolo Lessio – Avv. Alessia Sorgato – Avv. Vincenzo Colarocco – (Direttivo Circolo Giuristi Telematici -CGT)

Pausa Pranzo (13.30 – 15.00)

Assemblea dei soci del Circolo dei Giuristi Telematici (15.30 – 17.00) L’evento è gratuito ed è possibile iscriversi fino ad esaurimento posti

Iscriviti

*Si ricorda che per gli uomini è obbligatorio indossare la giacca.*L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.