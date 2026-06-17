La nostra dipendenza dall’AI cresce giorno dopo giorno, “così siamo vulnerabili”: il monito di Lagarde (Bce)

Il monito è di quelli che contano e viene direttamente dalla Presidente della Bance centrale europea (Bce), Christine Lagarde, intervenuta al XIX Summit Codec Europe a Venezia, dedicato alle trasformazioni nel mondo del lavoro determinate dall’intelligenza artificiale: “Restiamo pesantemente dipendente da sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da una manciata di aziende, concentrate non solo in un’unica giurisdizione, ma all’interno di quella giurisdizione in un unico Stato“

Una dipendenza, quella dell’Union europea dall’AI, che “cresce giorno dopo giorno“, ha sottolineato Lagarde.

Questo stato di cose rende l’Europa un continente “estremamente vulnerabile” in materia di tecnologie di punta, di sicurezza e in termini di sovranità digitale.

Per evitare il peggio, la Presidente della Bce ha affermato che noi europei “non possiamo più aspettare nel trovare risposte ai rischi legati all’AI”, ma è venuto il momento, invece, di “fare tutto quello che è possibile e che è già alla nostra portata”.

Una risposta in termini di resilienza che deve partire “dai livelli più alti dei board, dai CEO, con investimenti in persone e sistemi”, ha proseguito il capo della Banca centrale europea.

“Attenzione che AI non diventi crisi finanziaria”

Tecnologia chiave del nostro tempo, dal carattere dirompente, che si pone come fattore abilitatore di nuove grandi rivoluzioni tecnologiche ed economiche, l’AI è considerata da tanti responsabile di disoccupazione tecnologica e elementi di crisi sistemica delle nostre organizzazioni.

Lagarde però a riguardo ha ricordato che “nella storia recente una forza ha distrutto più lavoro e più ricchezza di quanto la tecnologia abbia mai fatto: la crisi finanziaria”. Ora, ha osservato la numero uno della Bce, davanti “alla marea dell’intelligenza artificiale dobbiamo assicurarci che questa tecnologica non diventi una crisi finanziaria”.

Per questo è necessario che al più presto tutti i Paesi del mondo trovino il modo di accordarsi su come governare l’AI, soprattutto i sistemi più potenti e il pensiero, inevitabilmente, corre a Mythos di Anthropic e al blocco di questi sistemi, in particolare qui in Europa (motivo per cui il tema dell’indipendenza digitale rimane sempre al centro di ogni tavolo internazionale).

AI va regolamentata, come è stato per il nucleare

“L’intelligenza artificiale più potente dovrà essere regolamentata a livello globale” e “man mano che questi modelli diventano più potenti, è nell’interesse di tutti tenere le capacità più pericolose lontano dalle mani sbagliate e questo vuol dire talvolta i livelli geopolitici”, ha continuato Lagarde.

Nel frattempo, però, ha precisato la Presidente della Bce, l’Europa “deve fare i compiti a casa”, cosa che non sembra così scontata a guardare l’ultima proposta di pacchetto per la sovranità tecnologica della Commissione europea.

Infine, per quel che riguarda la governance dell’AI, Lagarde ha ricordato che come è stato per il nucleare e il suo potere di deterrenza a livello globale nei decenni passati: “La storia ci offre un modello su come tradurre tutto questo in realtà, il mondo ha imparato con la tecnologia nucleare che la moderazione deve essere concordata, mai data per scontata”.

“Quilibet in domo sua dicitur rex”, il richiamo di Mattarella alla sovranità tecnologica

“Chiunque, in casa propria, va considerato sovrano”, o come recita la frase in latino “Quilibet in domo sua dicitur rex”, scriveva otto secoli fa il giurista italiano Giovanni d’Andrea. Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, parlando al Simposio Cotec di Venezia, ha chiarito subito la centralità della sovranità in termini di regole e leggi, soprattutto “su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti dei cittadini”.

“L’Intelligenza Artificiale sta incidendo – con una velocità senza precedenti – su processi industriali e servizi, sulla pubblica amministrazione, su ricerca scientifica, sulla scuola, sulla sanità, sull’accesso ai beni della cultura e dell’informazione. Questo affascinante strumento offre nuove opportunità per istituzioni, imprese, singole persone”, ha affermato Mattarella, che però pone anche l’attenzione ai rischi connessi con l’innovazione.

“I calcolatori elettronici che danno vita alla intelligenza artificiale da quali valori sono guidati? Per quali obiettivi sono stati programmati? In una società libera, il criterio che regola la vita di tutti è quello della responsabilità, del rendere conto”, ha proseguito il Presidente della Repubblica italiana.

“Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze, a livello nazionale e fra gli Stati, a partire dal monopolio e dall’accesso a competenze sempre più qualificate”.

Big Tech pretendono di disattendere ogni regola, “l’Ue deve agire“

E qui Mattarella rilancia il tema della sovranità, non più rimandabile: “La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati – che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio – ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità, per un nuovo disordine internazionale”.

Il cambiamento è inarrestabile, “è marea”, come ha detto Lagarde, ma proprio per questo bisogna saperlo governare, nella direzione di una sua democratizzazione: “con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza – dunque la libertà – dei cittadini e sapendo che il lavoro di ciascuno vi è strettamente connesso”, ha sottolineato Mattarella.

“Paesi europei abbandonino timidezze e riserve” sulle decisioni riguardanti l’AI

Richiamando l’insegnamento di Papa Leone XIV attraverso la sua prima enciclica dedicato all’AI, Mattarella ha ricordato che “l’Intelligenza Artificiale deve rispettare le capacità di ogni persona, non ridurla a elemento marginale di processi automatizzati”.

“L’Unione Europea deve compiere un salto. Passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse – ha ricordato infine Mattarella – vanno messe in atto, adesso, le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi membri dell’Unione abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l’azione comune”.

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