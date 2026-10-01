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L’acqua bene da proteggere e valorizzare: al Forum Euromediterraneo l’esempio di Acea

L’acqua bene da proteggere e valorizzare: al Forum Euromediterraneo l’esempio di Acea

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L’acqua bene da proteggere e valorizzare: al Forum Euromediterraneo l’esempio di Acea Adnkronos

(Adnkronos) – Al Forum Euromediterraneo dell’acqua Acea ha illustrato uno studio, in collaborazione con l’Università di Cambridge, “sul gap infrastrutturale e sui bisogni infrastrutturali dell’idrico nel mondo”, che stima il divario “fino a 6.500 miliardi di euro”. Colmarlo da qui al 2040, ha sottolineato l’azienda, “avrebbe ottime ripercussioni sia sull’economia sia sull’occupazione”. 

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Redazione Key4biz

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