L’acqua bene da proteggere e valorizzare: al Forum Euromediterraneo l’esempio di Acea

(Adnkronos) – Al Forum Euromediterraneo dell’acqua Acea ha illustrato uno studio, in collaborazione con l’Università di Cambridge, “sul gap infrastrutturale e sui bisogni infrastrutturali dell’idrico nel mondo”, che stima il divario “fino a 6.500 miliardi di euro”. Colmarlo da qui al 2040, ha sottolineato l’azienda, “avrebbe ottime ripercussioni sia sull’economia sia sull’occupazione”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz