L’Accademia Italiana Videogiochi apre le porte con l’Open Day

L’Accademia Italiana Videogiochi, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà le porte domenica 15 settembre con il suo Open Day.

La giornata sarà suddivisa in due turni: mattina dalle ore 10:00 e pomeriggioo dalle ore 15:00. I ragazzi interessati e i loro genitori potranno assistere alla presentazione generale dell’accademia, dei corsi e alle dimostrazioni dei lavori degli studenti. Inoltre i docenti tratteranno l’argomento delle opportunità lavorative offerte dal settore videoludico e dei servizi offerti dall’Accademia.

Fondata nel 2004 da Luca De Dominicis, l’Accademia Italiana Videogiochi offre corsi di Grafica 3D, Programmazione per Videogiochi e Game Design, ai quali recentemente si è aggiunto il Master di I Livello in Musica per videogiochi, in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia.

L’accademia aggiorna costantemente i programmi didattici per adeguarsi alle esigenze del settore. Inoltre, le lezioni hanno un approccio pratico che mette gli studenti di subito a contatto con tutti gli aspetti legati alla creazione di un videogioco.

“Quest’anno sarà ricco di novità” – ha dichiarato Luca De Dominicis, fondatore dell’Accademia Italiana Videogiochi. “Abbiamo in cantiere diversi progetti e puntiamo a migliorare ancora di più la qualità dell’offerta didattica e formativa, grazie anche a collaborazioni eccellenti. Da quindici anni ci impegniamo a creare esperienze sempre più uniche e altamente professionalizzanti per i nostri ragazzi, avendo come obiettivo quello di offrire loro tutti gli strumenti possibili per entrare con successo nell’industria videoludica”.

Per partecipare gratuitamente all’Open Day è necessario compilare il relativo modulo o informarsi all’indirizzo email info@aiv01.it