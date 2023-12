“Sul progetto della NetCo, abbiamo fatto tutto quanto secondo la normativa vigente, quindi andiamo avanti e vediamo. Quello a cui fare attenzione e su cui invito anche la Consob a far fare attenzione è che Tim, stranamente, è un titolo che subisce fluttuazioni sulla base di indiscrezioni. Chiediamo una maggiore attenzione su chi rilascia queste informazioni e come le gestisce. È fondamentale a tutela del mercato italiano e per la credibilità del mercato borsistico italiano”. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, a margine della conferenza stampa ‘Il Made in Italy per la Cybersicurezza’ al Mimit rispondendo alle domande sul possibile ricorso di Vivendi sulla cessione della rete. “Quindi – ha concluso l’ad – chiedo un invito a fare attenzione, a presidiare questo tipo di informazioni che porta il titolo ad avere delle valutazioni che non rispecchiano la realtà”.

Oggi CdA TIM

Labriola: “Disposto a nuovo mandato? Sì ma non decido io“

“Se sono disponibile a proseguire nel mandato? Sì perché sento la responsabilità ma non sono io a decidere; siamo un’azienda quotata in borsa, siamo un’azienda listata, gli azionisti faranno le loro valutazioni nel momento in cui ci fosse la disponibilità ritengo di avere un dovere morale per completare un progetto”. Ha aggiunto Labriola. “Mi sento moralmente responsabile”, ha concluso, “per portare avanti l’azienda con un progetto che è stato approvato dal Cda e su cui stiamo proseguendo”.