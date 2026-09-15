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Labriola (TIM): “Entrata in Poste non cancella nostra identità”

Labriola (TIM): “Entrata in Poste non cancella nostra identità”

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Labriola (TIM): “Entrata in Poste non cancella nostra identità” Dailyletter

Oggi apriamo con la lettera che il CEO di TimPietro Labriola, ha scritto ai dipendenti dell’azienda subito dopo la conclusione della prima fase dell’offerta di Poste Italiane: “L’ingresso in una nuova fase non cancella ciò che Tim è”. Salgono le aspettative per il progetto industriale congiunto.

Rimanendo nelle Tlc in ambito europeo, rilanciamo l’appello di 17 CEO: “Correggere la rotta su merger, frequenze e switch off del rame”. Cosa c’è scritto nella lettera di Connect Europe ai vertici dell’Ue.

Infine, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una mappa interattiva delle emissioni elettromagnetiche per indicare i livelli di esposizione a cittadini ed operatori: l’abbiamo analizzata ma la misurazione resta in mano alle Arpa.

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L'autore

Redazione Key4biz

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