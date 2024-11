Labriola (TIM) a Key4biz: “Un piano industriale europeo per rilanciare le TLC”

“C’è bisogno che gli operatori di telecomunicazioni abbiano un’adeguata remunerazione dei capitali per poter investire”, ha detto ai nostri microfoni Pietro Labriola, AD e DG TIM, a margine del Forum TLC 2024 di Assotelecomunicazioni-Asstel. “Non chiediamo nulla di più. Per una serie di motivi e scelte di politiche industriali del passato la nostra Industry è stata spremuta come un limone”. “Dobbiamo ritornare”, ha concluso, “a dare fiato e capacità economica e finanziaria a questa industria per tornare a investire a livelli adeguati e necessari per ridare competitività”.

La videointervista

