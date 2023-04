Labriola a caccia di consensi per il Cda

La nostra prima pagina:

Pietro Labriola, ad di Tim, cerca sponde in vista del Cda del 20 aprile ma sbaglia completamente il tiro sostenendo che servono decisioni coraggiose e dirompenti, Tim è in sofferenza per i problemi comuni a tutto il settore europeo delle Tlc e che pesano alcune specifiche criticità del contesto italiano.

ChatGPT, il Parlamento europeo pronto ad una stretta. In settimana previste nuove regole sull’IA.

WindTre lancia il servizio 5G FWA nelle aree non coperte dalla fibra, mentre prosegue l’iter verso lo scorporo della rete e la cessione del 60% al fondo svedese EQT AB.

