La7, Nicolò Scibilia nuovo Head of Digital

La7 annuncia l’ingresso di Nicolò Scibilia nel ruolo di Head of Digital. La nomina si inserisce nel percorso di potenziamento digitale, web e social dei canali televisivi del Gruppo Cairo Communication, in una fase di profonda evoluzione dei linguaggi e dei consumi delle piattaforme dell’informazione e dell’intrattenimento, con particolare attenzione all’incremento della total audience e al miglioramento della user experience.

Nel corso della sua carriera Scibilia ha maturato una visione integrata che unisce strategia editoriale, prodotto, tecnologia, utilizzo dei dati, coniugando creatività e business, in contesti complessi e ad alta innovazione. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di responsabilità in Mediaset, dove è stato tra i principali artefici della nascita e dello sviluppo di Mediaset Infinity.

