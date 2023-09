La visita di Mattarella e Steinmeier alla 3Sun di Enel Green Power in Sicilia (video)

Sicilia, il Presidente della Repubblica italiana, in visita al sito 3SUN di Enel: "Questa è la strada per il futuro".

3Sun di Catania, la visita del Presidente Mattarella e del Presidente Steinmeier

La 3SUN Gigafactory di Catania, che presto sarà la più grande fabbrica di pannelli solari di nuova generazione in Europa, è stata visitata ieri dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

Il sito, di proprietà di Enel Green Power, ha visto l’arrivo delle due delegazioni istituzionali, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Enel, Flavio Cattaneo, e dell’amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei.

Mattarella, durante la visita al sito di Enel Green Power, ha voluto salutare i dipendenti al lavoro, affermando che “Questa è la strada per il futuro”.

E’ la più grande fabbrica di pannelli solari fotovoltaici d’Italia, tra le più grandi d’Europa

Nata nella città siciliana grazie al progetto “TANGO”, 100% di proprietà di Enel Green Power, la 3Sun Gigafactory è già la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa, coi suoi 240.000 metri quadrati ricavati dalla trasformazione di un precedente stabilimento.

L’anno scorso, Enel Green Power e la Commissione europea hanno firmato un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto (“grant agreement”), nell’ambito del primo bando del Fondo europeo per l’innovazione per progetti su larga scala, che contribuirà allo sviluppo di TANGO (iTaliAN pv Giga factOry), un impianto di dimensioni industriali per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso la fabbrica 3Sun.