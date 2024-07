“Dal fondale marino ricco di terre rare ai cavi sottomarini in cui passano oltre il 99% dei dati mondiali e l’Italia ha una posizione strategica per posizionarsi sia hub digitale del Mediterraneo sia come hub per l’energia”, così ha spiegato in questa videointervista a Key4biz Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato per la Difesa, l’importanza della dimensione subacquea sia dal punto di vista economico sia geopolitico.

Abbiamo intervistato il Sottosegretario a margine del momento di confronto “Il concorso del Polo Nazionale Subacqueo (PNS) nel perseguimento della sovranità tecnologica e della competitività industriale”, svoltosi il 17 luglio scorso al Centro Alti Studi Difesa su iniziativa della Marina Militare e AIAD.

Sul Polo Nazionale Subacqueo (PNS), Perego ci ha spiegato il ruolo cruciale che può giocare, anche considerando il disegno di legge sull’Underwater annunciato dal ministro Musumeci: “Attraverso le Università e la Ricerca, grandi aziende, PMI e startup, il PNS si pone come un incubatore delle tecnologie che sono e saranno utilizzate nella dimensione subacquea. L’Italia è pronta a giocare un ruolo da protagonista nell’Undewater”, che attiene all’economia del Paese e alla sicurezza nazionale.

