La UEFA Champions League in streaming. Il nuovo spot NOW (video)

Appuntamento da oggi, in streaming su NOW con la fase a gironi della UEFA Champions League. Su NOW, 121 partite su 137 a stagione della massima competizione europea di calcio.

È on air il nuovo spot NOW dedicato alla UEFA Champions League realizzato dalla Sky European Brand & Creative Hub, in collaborazione con la casa di produzione Akita, con la regia di Valerio Musilli.

Guarda lo spot

Al centro dello spot le quattro squadre italiane, Milan, Inter, Napoli e Juventus, impegnate nella massima competizione europea, con quattro player d’eccezione Sandro Tonali, Romelu Lukaku, Giovanni di Lorenzo e Dusan Vlahovic.

NOW si rivolge a tutti i tifosi, attraverso l’iconica voce di Fabio Caressa, invitandoli a seguire con passione la propria squadra e i propri campioni. Invito preso alla lettera, nel vero senso della parola.

I quattro giocatori, nel corso del promo, si ritrovano così attorniati dal calore della propria tifoseria, dall’arrivo in campo fino alla fine dell’allenamento, sempre incitati e supportati a dare il meglio in campo.

La campagna prospect, oltre alla pianificazione televisiva e radiofonica, è anche digital con focus sulle tifoserie, visibilità all’interno degli stadi e amplificazione sui profili social dei club e dei giocatori coinvolti nel promo.