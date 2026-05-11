L’Unione Europea ha un problema con le VPN, le reti private virtuali. E lo sa bene. Il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo ha pubblicato un briefing questa settimana descrivendo le VPN come “un buco nero nella legislazione che va colmato”.

L’Unione Europea ha un problema con le VPN, le reti private virtuali. E lo sa bene. Il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, il braccio dell’Europarlamento dedicato alle ricerche, ha pubblicato un briefing questa settimana descrivendo le VPN come “un buco nero nella legislazione che va colmato”.

Il motivo scatenante: milioni di persone stanno utilizzando strumenti per la privacy per aggirare i nuovi sistemi di verifica dell’età progettati per impedire ai minori di accedere ai siti web per adulti.

La tempistica è precisa. La vicepresidente esecutiva dell’UE, Henna Virkkunen, aveva appena dichiarato in una conferenza stampa che aggirare la nuova app di verifica dell’età lanciata dal blocco tramite una VPN non dovrebbe essere possibile, definendolo uno dei “prossimi passi” che i responsabili politici dovranno esaminare. Non ha usato la parola “divieto”, ma ci è andata molto vicino.

Ma la limitazione dell’uso delle VPN per agevolare i sistemi di age verification (verifica dell’età) è un’arma a doppio taglio che, se da un lato cerca di proteggere i minori, dall’altro introduce significativi risvolti negativi sulla sicurezza online e la privacy degli adulti.

Che cos’è una VPN?

Ue ultima in ordine di tempo a muoversi sulle VPN

L’UE è l’ultima autorità a segnalare che le VPN saranno le prossime a essere prese di mira, dopo aver lanciato la sua app per la verifica dell’età: ecco come le VPN sono passate da strumento di sicurezza indispensabile a software di elusione che deve essere limitato.

Con l’accesso a Internet sempre più limitato in base all’età, gli utenti si rivolgono alle app VPN nel tentativo di aggirare i controlli obbligatori. L’UE è ora l’ultima a rivolgere la sua attenzione a questa tecnologia e gli esperti di sicurezza informatica sono preoccupati.

La vicepresidente esecutiva dell’UE, Henna Virkkunen, non ha dovuto menzionare esplicitamente l’espressione “divieto delle VPN” o “restrizioni alle VPN” per allarmare gli esperti di sicurezza informatica e i cittadini attenti alla privacy. Dopotutto, quella che un tempo era una misura drastica riservata ai regimi autoritari si è semplicemente trasformata nel naturale passo successivo per le autorità di regolamentazione democratiche, poiché l’obbligo di verificare la propria età è diventato semplicemente un aspetto normale dell’essere online.

“Naturalmente, un aspetto importante dei prossimi passi è anche quello di evitare che il sistema venga aggirato”, ha detto Virkkunen durante una conferenza stampa tenutasi il 29 aprile, rispondendo a una domanda sulle misure per impedire ai minori di eludere la nuova app di verifica dell’età semplicemente utilizzando un servizio VPN.

Negli ultimi sette giorni, una valanga di critiche ha invaso i social media per contestare la risposta di Virkkunen, con il crittografo belga Bart Preenel che l’ha definita “la china scivolosa di cui gli esperti avevano messo in guardia”.

Restrizioni sulle VPN in Utah

Ma questo non è affatto un caso isolato. La scorsa settimana, lo Utah è diventato il primo Stato americano a imporre restrizioni sull’uso delle VPN nell’ambito della sua ultima normativa sulla verifica dell’età. Tuttavia, una forte reazione negativa era riuscita a far naufragare un’idea simile nel Wisconsin lo scorso febbraio.

Solo pochi giorni prima, il Regno Unito aveva approvato il Children’s Wellbeing and Schools Bill, che include l’obbligo per i fornitori di servizi per adulti di adottare “ragionevoli misure anti-elusione”.

E la consultazione del Regno Unito sui danni online è tuttora in corso. Il governo ha già confermato che le VPN potrebbero essere soggette a restrizioni di età se riterrà che questi strumenti compromettano la sicurezza online.

In altri paesi europei, anche i politici francesi hanno confermato pubblicamente che “le VPN sono le prossime sulla lista” dopo che il Parlamento ha approvato il primo divieto europeo sull’uso dei social media da parte degli adolescenti.

Da strumento cruciale per la sicurezza informatica, un tempo molto apprezzato e raccomandato, le VPN e servizi simili sembrano essere stati etichettati come pericolosi software di elusione che i governi vogliono controllare e limitare. Ma come siamo arrivati ​​a questo punto? E, soprattutto, quali sono i rischi di questa crociata contro le VPN?

L’effetto della verifica dell’età sulla minaccia rappresentata dalle VPN

La verifica obbligatoria dell’età arriva come risposta a un mondo online che molti governi ritengono sia diventato troppo pericoloso per i minori.

Il Regno Unito è stato il primo paese a implementare la verifica obbligatoria per accedere ai cosiddetti contenuti “legali ma dannosi” nel luglio dello scorso anno. Altri paesi in tutto il mondo hanno rapidamente replicato una legislazione simile.

Poi è arrivato il momento per l’Australia di dare un altro esempio da seguire, quando a dicembre il governo ha imposto il divieto, il primo al mondo, di utilizzare i social media per i minori di 16 anni. Diversi governi, tra cui Francia, Regno Unito, Unione Europea, Grecia e Spagna, stanno ora spingendo per l’adozione di norme simili.

Con la diffusione dei controlli obbligatori sull’età, è emerso uno schema ricorrente: l’introduzione di tali controlli coincide sempre con un picco nell’utilizzo delle VPN da parte dei cittadini.

Le VPN, infatti, non solo crittografano tutte le connessioni internet, ma mascherano anche il vero indirizzo IP, facendo apparire la navigazione come se ci si trovasse in un altro Paese. Questa capacità permette di eludere qualsiasi restrizione geografica, compresi i controlli sull’età.

Non è facile stabilire con certezza se questi utenti siano per lo più adulti non disposti a scansionare il proprio volto o il passaporto per utilizzare internet, o minori che cercano di accedere a contenuti non adatti alla loro età; in realtà, alcuni studi condotti da gruppi come Childnet e Internet Matters sostengono che la proporzione penda dalla prima ipotesi.

Ma a quanto pare questo è sufficiente a spingere i governi a considerare l’uso delle VPN principalmente come uno strumento di elusione.

I pericoli del divieto delle VPN

Che ci piaccia o no, i controlli obbligatori sull’età sono una realtà, quindi sembra comprensibile che i legislatori vogliano chiudere tutte le scappatoie che consentono ai cittadini di aggirare la legge. Ma la realtà sarà più complessa.

Una rete privata virtuale (VPN) è un software di sicurezza che milioni di adulti e aziende utilizzano quotidianamente per migliorare la propria privacy online, la sicurezza e l’esperienza complessiva su Internet. Una VPN crittografa tutti i dati in uscita dal dispositivo, rendendo difficile tracciare le attività dell’utente.

Ecco perché gli esperti di sicurezza informatica temono che limitare l’uso delle VPN possa avere un impatto significativo sulla sicurezza online delle persone, il che, ironicamente, è esattamente ciò che queste leggi cercano di impedire.

Un gruppo del settore VPN, la VPN Trust Initiative (VTI), ha illustrato perfettamente questo rischio in una recente dichiarazione indirizzata al governo del Regno Unito.

“Le politiche che indeboliscono o limitano le VPN rischiano di ridurre la sicurezza online”.

Più paesi impongono controlli sull’età, più persone scaricano VPN

Lo schema è quasi comico. Dopo l’entrata in vigore dell’Online Safety Act nel Regno Unito, uno sviluppatore di app ha segnalato un aumento del 1.800% dei download in un solo mese, secondo Tom’s Hardware. Proton VPN ha visto un aumento del 1.400% delle iscrizioni. In Florida si è registrato un picco del 1.150% di VPN nelle ore successive al blocco dell’accesso a Pornhub. Il documento dell’EPRS lo riconosce apertamente, ma non offre una spiegazione chiara.

Ad aumentare l’imbarazzo dell’UE: è stato scoperto che la sua app di verifica dell’età memorizzava i dati della scansione facciale in file non crittografati, e che il controllo biometrico poteva essere aggirato in meno di due minuti da un ricercatore di sicurezza modificando una singola impostazione. CyberInsider ha riportato per primo il briefing dell’EPRS che ne è seguito.

Le associazioni per la privacy sostengono che questa strada porta a conseguenze pericolose.

Mozilla, Mullvad e Proton hanno replicato con una lettera congiunta indirizzata alle autorità britanniche la scorsa settimana, mettendo in guardia contro mosse che “minerebbero la libertà di Internet”. La VPN Trust Initiative lo ha ribadito senza mezzi termini: considerare le VPN come una scappatoia è “una completa incomprensione del loro ruolo”.

Dall’altra parte dell’Atlantico, lo Utah è diventato il primo stato americano a definire legalmente la posizione di un utente in base alla presenza fisica, e non all’indirizzo IP, rendendo di fatto irrilevante l’uso delle VPN. Le organizzazioni per i diritti digitali l’hanno definita inapplicabile. Gli esperti citano come monito il tentativo, durato anni, costoso e in gran parte fallimentare, della Russia di bloccare le VPN.

Non esiste ancora una legislazione concreta a livello europeo. Ma la direzione intrapresa sta diventando sempre più difficile da fraintendere.

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