La Ue verso la deregulation della fibra. Scarica la raccomandazione

La Ue vuole deregolamentare sempre più la fibra per favorire gli investimenti in nuove reti Vhcn. L’obiettivo è favorire accordi commerciali anche in forma di sconti per promuovere la fibra. Gli sconti e gli accordi commerciali sono visti come uno strumento importante per promuovere gli investimenti.

Scarica il documento in PDF

La raccomandazione della Commissione

Questo in estrema sintesi il contenuto della nuova raccomandazione della Commissione “on the regulatory promotion of gigabit connectivity”, per la promozione regolatoria della connettività gigabit appena pubblicata. Fra gli obiettivi anche la non obbligatorietà di di prezzi regolati per l’accesso all’ingrosso alla fibra.

“Gli sconti volume e gli accordi sui prezzi di accesso a lungo termine possono essere strumenti importanti per promuovere gli investimenti nei VHCN, in particolare laddove l’adesione da parte dei consumatori è ancora scarsa”, si legge nella raccomandazione. “Le ANR possono accettare sconti sui volumi e accordi sui prezzi di accesso a lungo termine da parte degli operatori SMP sulle proprie attività a valle se non precludono l’ingresso nel mercato di concorrenti efficienti (compresa la concorrenza infrastrutturale) e non minano l’attuale posizione di mercato di concorrenti efficienti. Questo è il caso in cui gli sconti sui volumi e gli accordi sui prezzi di accesso a lungo termine offerti da un operatore SMP alla sua divisione di vendita al dettaglio non superano lo sconto o gli accordi non sono migliori di quelli offerti in buona fede a terzi richiedenti l’accesso”.

Premiare adeguatamente il rischio di investimento dei nuovi progetti Vhcn

“Il costo medio ponderato del capitale (“WACC”) impiegato dovrebbe riflettere l’attuale situazione del mercato. Se il WACC applicabile non tiene sufficientemente conto delle attuali condizioni economiche, potrebbe essere rilevante aggiornare il WACC applicabile, garantendo così i parametri macroeconomici rilevanti per il WACC applicabile”, si legge.

