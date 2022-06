La Ue dice basta alla dipendenza energetica dalla Russia

La giornata in tre news.L’87% degli europei vuole ridurre da subito la dipendenza da fonti energetiche russe, secondo i dati di Eurobarometro mediante interviste di persona e online.5G, sono 1,2 miliardi le connessioni globali a fine 2022, 9 milioni quelle IoT. Secondo uno studio CCS Insight le reti di ultima generazione continueranno a crescere.Google ha lanciato da poco la sua offerta per reti private 5G destinate alle aziende ed entra così nell’arena in concorrenza con altri operatori e player della industry delle Tlc.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.