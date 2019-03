La torre Allianz di Milano entra nel Guinness World Records per il murale ‘Il giro del mondo in 50 piani’

Allianz Italia e la Fondazione Allianz UMANA MENTE detengono un nuovo titolo di Guinness World Records™ per il più grande murale del mondo lungo le scale di un edificio grazie all’opera di social art realizzata all’interno della Torre Allianz.

Allianz Italia e la Fondazione Allianz UMANA MENTE detengono un nuovo titolo di Guinness World Records™ per il più grande murale del mondo lungo le scale di un edificio – largest stairwell mural – grazie all’opera di social art “Il giro del mondo in 50 piani”, realizzato all’interno della Torre Allianz, il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani.

Il progetto è stato ideato da Allianz Italia e dalla sua fondazione corporate Fondazione Allianz UMANA MENTE, in collaborazione con Orticanoodles – street artists di fama internazionale – e la Fondazione Arrigo e Pia Pini.

Lorenzo Veltri, Giudice Ufficiale del Guinness World Records™ ha consegnato oggi il prestigioso riconoscimento a Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, nell’ambito dell’evento organizzato a Milano nell’Auditorium della Torre Allianz, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. Giacomo Campora.

“Il giro del mondo in 50 piani” con i suoi 2.980,59 metri quadrati di estensione, certificato dal Guinness World Records™ il più grande murale del mondo lungo le scale di un edificio – largest stairwell mural -, è stato realizzato dal collettivo artistico Orticanoodles insieme a 700 dipendenti del Gruppo Allianz e a oltre un centinaio di persone con disabilità e giovani provenienti da contesti difficili, coordinati dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE e dalla Fondazione Arrigo e Pia Pini.



Il risultato è un’opera artistica in grado di trasportare chiunque passi sulle scale della Torre in un viaggio simbolico attraverso i cinque continenti, spaziando tra le architetture più iconiche delle principali città del mondo e riproducendo un fascino e un’atmosfera unici grazie alla creatività di tutte le persone che hanno partecipato alla sua realizzazione.

L’opera d’arte, che si sviluppa lungo le scale della Torre Allianz, riproduce gli skyline delle più grandi metropoli del mondo, luoghi simbolo dei paesi raffigurati, insieme alle città sedi del Gruppo Allianz e agli stadi Allianz nel mondo. Ogni piano è dedicato ad una città e ogni dieci piani cambia il continente. Il colore delle silhouette delle città rappresentate richiama il blu, il colore aziendale di Allianz, mentre i colori di background dell’opera muraria riprendono le nuances dell’arredamento dei diversi piani della Torre.

I numeri del murale permanente realizzato nella Torre sono anch’essi da record: 2980,59 metri quadrati, 4 mesi di lavoro, 650 ore di cantiere, 53 piani (inclusi i livelli sotterranei), 200 soggetti architettonici rappresentati, 1.000 matrici stencil e 200 litri di pittura acrilica.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A. e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha commentato: “Siamo lieti di ricevere oggi questo importante riconoscimento del Guinness World Records e soprattutto siamo orgogliosi del nostro progetto di arte sociale. Il murale che abbiamo intitolato “Il giro del mondo in 50 piani” è nato come un’iniziativa volta a favorire l’inclusione sociale grazie al veicolo privilegiato della forma artistica della street art, coinvolgendo in quattro mesi, grazie alla nostra Fondazione, circa 700 dipendenti del nostro Gruppo e oltre un centinaio di persone con disabilità e giovani provenienti da contesti difficili. Sono certo che tutti i partecipanti siano orgogliosi di aver preso parte alla realizzazione di un simile progetto”.