Gli uomini più ricchi al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index 2024

Gli uomini più ricchi al mondo detengono tutti assieme un patrimonio stimato in migliaia di miliardi di dollari. Difficile stimarne il dato in maniera precisa e univoca. Nel 2022, Forbes stimava che i patrimoni combinati dei miliardari a livello globale (non solo i primi 500) ammontassero a circa 12.700 miliardi di dollari.

Il Bloomberg Billionaires Index monitora quotidianamente le 500 persone più ricche al mondo. In base a dati del 2023, la ricchezza combinata di queste persone superava i 5.900 miliardi di dollari.

Rimanendo sul il Bloomberg Billionaires Index, l’edizione 2024 sancisce il nuovo Paperon de’ Paperoni e ci consente di capire quali settori economici e produttivi oggi generano la maggiore ricchezza. Ma vediamo chi è che nelle ultime 24 ore ha incrementato il proprio patrimonio netto.

Sul podio salgono Musk, Dell e Page

Elon Musk (a capo di Tesla, SpaceX, X, xAI) è di fatto l’uomo più ricco del mondo, secondo questo popolare indice, con 474 miliardi di dollari, in crescita di 245 miliardi di dollari rispetto all’anno passato, cioè ha praticamente raddoppiato il proprio patrimonio netto, aggiungendo solo nell’ultimo giorno altri 19 miliardi di dollari nelle proprie tasche.

Al secondo posto si piazza Michael Dell, proprietario dell’omonima casa informatica produttrice di device elettronici Dell, come i conosciutissimi pc che tanti di noi utilizzano quotidianamente, con 130 miliardi di dollari, in aumento di 51 miliardi su base annua e di 5,8 miliardi di dollari nell’ultimo giorno di seduta in borsa. Era 11° nelle scorse settimane.

Sale al terzo posto (dal 6°) Larry Page, fondatore ed ex CEO di Google, con 175 miliardi di dollari (+48 miliardi su base annua e +5,3 miliardi nelle ultime 24 ore), seguito al quarto dal suo compagno di avventure tecnologiche dei primi tempi, Sergey Brin (co-fondatore di Google), con 164 miliardi di dollari (+44 miliardi su base annua, +4,9 miliardi nelle ultime 24 ore).

E’ la tecnologia che fa diventare billionaires?

Il patron di Amazon e Blue Origin, Jeff Bezos, scende dal 2° al 5° posto, con un patrimonio netto di 251 miliardi di dollari (+74 miliardi su base annua), ma solo 4,99 miliardi di dollari di incremento nell’ultimo giorno.

Seguono in Top Ten altri nomi noti del panorama internazionale, come Steve Ballmer, CEO di Microsoft per 14 anni, con un incremento del proprio patrimonio netto di 1,35 miliardi di dollari, quindi il patron di Meta, Mark Zuckerberg, con un +1,34 miliardi, ed Eric Schmidt (per 20 anni in Google e poi Alphabet), con un miliardo di dollari in più nelle ultime 24 ore.

La cosa interessante è notare che le prime 20 posizioni sono occupate da 15 imprenditori del mondo tecnologico (praticamente tutti americani), gli altri si occupano di commercio e finanza.

La classifica del Bloomberg Billionaires Index è in continua evoluzione, con variazioni giornaliere in base alle fluttuazioni del mercato azionario e ad altri fattori economici. Pertanto, la posizione e il patrimonio netto di Musk, Dell, Page o Bezos potrebbero variare nel tempo anche molto rapidamente.

Di seguito gli uomini più ricchi del mondo per patrimonio netto accumulato nell’ultimo anno.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz