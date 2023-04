La tecnologia rende il mondo straordinario: 5 scenari di applicazione

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Il celebre scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke scrisse una volta che “qualunque tecnologia sufficientemente avanzata applicata nel modo corretto è indistinguibile dalla magia”.

Noi di Neosperience ci impegnamo da più di vent’anni a dare vita a tecnologie magiche.

Applicando le tecnologie più avanzate a diversi scenari e settori produttivi, è possibile già da ora ottenere risultati sorprendenti. Vediamo dunque alcuni esempi di progetti realizzati negli ultimi anni.

Il motore di ricerca intelligente per scoprire informazioni su prodotti e brevetti

Le soluzioni di Knowledge Management integrate con l’Intelligenza Artificiale permettono di monitorare in un unico punto d’accesso la letteratura scientifica e brevettuale.

I motori di calcolo cognitivo dei sistemi di ultima generazione non si limitano a memorizzare i dati relativi a prodotti e tecnologie in base alle tassonomie aziendali, ma li integrano con le informazioni in Rete.

Il sistema riconosce inoltre immagini e video grazie ad algoritmi di computer vision, permettendo di individuare quali brevetti sensibili sono stati registrati in tutto il mondo.

La computer vision per le produzioni siderurgiche e metallurgiche

I sistemi di computer vision, grazie alle loro capacità di identificazione avanzate, permettono di intervenire tempestivamente nella verifica di coerenza del rottame.

Appena prima della messa in siviera da parte del carroponte e/o del ragno mobile, un sistema di telecamere rileva dinamicamente le immagini del materiale presente nelle aree di prelievo, identificandone tipologia e peso.

La capacità del sistema di discriminare i difetti è basata sull’impostazione di alcune tolleranze, sia positive che negative, applicate a valori nominali che individuano delle aree in pixel opportunamente convertibili in misure metriche.

Sulla base di questi parametri l’algoritmo elabora l’immagine acquisita e comunica prontamente l’esito positivo o negativo dell’analisi.

La Smart Video Analysis per rilevare la polvere in un impianto ad aria

I sistemi di Smart Video Analysis stimano la quantità di polveri depositata sulle superfici interne agli impianti e analizzano comparativamente le immagini rilevate nel corso del tempo per stimare l’evoluzione e l’andamento di eventuali contaminazioni.

L’Intelligenza Artificiale lavora in sinergia con un apparato di sensoristica raffinato e affidabile, testato in laboratorio e sul campo per le specifiche esigenze delle indagini aerauliche.

I dati così ottenuti sono monitorabili in tempo reale sul Web attraverso un portale dedicato, fruibile anche tramite app sviluppate per i più comuni dispositivi mobili.

L’Intelligenza Artificiale per diagnosticare il Covid-19

Nella lotta contro il Covid-19, la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante non solo nella vita quotidiana, ma anche nei processi di diagnosi e di cura nell’ambito medico-sanitario.

Per affrontare l’emergenza nei momenti cruciali della pandemia, Neosperience è scesa in campo insieme ai partner con il progetto DIMASDIA-Covid19, che impiega l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning per la diagnosi del Covid-19 e delle malattie correlate.

Il primo dei due processi diagnostici elaborati rileva l’insorgenza precoce del Covid-19 tramite le radiografie polmonari, più velocemente e a costi minori rispetto agli altri strumenti, mentre il secondo utilizza come criterio l’alterazione della cinetica cardiaca.

La Safety&Security per proteggere i luoghi produttivi

Neoscogen nasce dalla collaborazione tra Neosperience e Cogen, azienda con trent’anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza fisica.

L’unione delle capacità tecnologiche, del know-how applicativo e degli investimenti delle due aziende rende possibile ridefinire i confini delle soluzioni tecnologiche dedicate alla security & safety dei luoghi produttivi.

Neoscogen fornisce un’ampia gamma di funzioni centralizzate, permette di tenere sotto controllo i movimenti di persone, macchinari e materiali tramite sistemi di localizzazione attivi e passivi e verifica il corretto impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Conclusioni

Le ultime innovazioni tecnologiche e, in particolare, l’Intelligenza Artificiale nelle sue applicazioni possono ancora stupire e rivoluzionare il modo di lavorare e produrre di aziende di qualsiasi dimensione.

Neosperience si è posta l’obiettivo di continuare a portare la magia nelle aziende italiane, partendo da Bergamo, Brescia e Milano per arrivare in tutto il mondo con una visione tecnologica unica e distintiva: infondere l’empatia nella tecnologia grazie all’IA.