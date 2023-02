Cellnex Italia utilizza il sistema DAS (Distributed Antenna System) e la soluzione XRAN di JMA per garantire la connettività agli utenti di WINDTRE e iliad a bordo della nuova metropolitana di Milano “M4”. Tra i vantaggi, il risparmio energetico fino all’80-90% e la navigazione, oltre al 4G, anche in 5G, quando nei prossimi mesi sarà completata sulla tratta la copertura di rete per la tecnologia mobile di quinta generazione.

C’è anche la tecnologia innovativa e green di JMA a bordo della nuova linea metropolitana, la “M4”, di Milano, inaugurata di recente nella tratta da Linate aeroporto a Dateo.

Cellnex Italia, società del gruppo Cellnex Telecom, principale operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, nel ruolo di neutral host, per i passeggeri-utenti di WINDTRE e iliad, ha scelto JMA, la società statunitense, con centro di R&D e di produzione anche a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, per realizzare, completamente, le infrastrutture per la connettività 4G (già attiva), e 5G “ready”.

I vantaggi

Il sistema DAS (Distributed Antenna System) e la Base Band Unit con la soluzione proprietaria XRAN sono le tecnologie utilizzate da JMA per garantire la connettività con due vantaggi principali:

efficientamento energetico fino all’80-90%, come emerso dall’impiego di XRAN in altri campi di applicazione.

risparmio di spazio fisico nei locali della metropolitana, perché le ‘macchine’ 4G sono sostituite da software presenti in server commerciali (COTS).

Ciò è possibile grazie alle caratteristiche innovative di XRAN, perché la piattaforma software integra funzioni di rete di accesso mobile 4G e 5G totalmente virtualizzate.

In questo modo con XRAN si gode di flessibilità di utilizzo e significativi risparmi energetici: è la soluzione green per la copertura radiomobile in grado di garantire un servizio di elevata qualità in luoghi complessi, come può essere quello di una metropolitana, e affollati.

Con JMA in campo, la nuova tratta nella linea blu della metropolitana di Milano è tra i primi sistemi al mondo nel settore dei trasporti con tecnologia virtualizzata sia per l’unità banda base sia per il software.

Per quanto riguarda il 5G, la tecnologia all’avanguardia utilizzata da JMA è Multi-Operator Owned Network (MOON) nativa su piattaforma XRAN, soluzione che consente a più reti virtuali di operare su un’unica infrastruttura con la stessa integrità e controllo di reti completamente indipendenti.

Mauro Cantina (Cellnex Italia): “4G e 5G Ready attore abilitanti per la creazione di una reale infrastruttura urbana digitale”

“Assicurare la connessione cellulare 4G e 5G Ready all’interno dei mezzi di trasporto pubblici è oggi una condizione imprescindibile e fattore abilitante per la creazione di una reale infrastruttura urbana digitale”, ha dichiarato Mauro Cantina, Direttore Operations di Cellnex Italia. “Siamo orgogliosi”, ha aggiunto, “di essere stati scelti da M4 per la progettazione, installazione e manutenzione di un’infrastruttura DAS che consentirà agli utenti di WINDTRE e iliad una connessione cellulare (dati e voce) stabile, e con elevate performance, per i loro smartphone e tablet, anche in situazioni di particolare sovraffollamento”.

Gilberto Brizzi (JMA Wireless): “Siamo entusiasti di continuare a fornire soluzioni wireless a pubbliche amministrazioni e privati in tutta Italia”

“Siamo entusiasti della partnership con Cellnex, che ci permette di fornire ai passeggeri della nuova metropolitana di Milano ‘M4’ una copertura cellulare ad alta velocità software-enabled”, ha commentato Gilberto Brizzi, Vice President del Product Line Management di JMA Wireless. “Questo grande risultato”, ha concluso Brizzi, “è un ulteriore passo rispetto ai precedenti successi ottenuti con l’implementazione di soluzioni XRAN e siamo entusiasti di continuare a fornire soluzioni wireless a pubbliche amministrazioni e privati in tutta Italia”.

JMA

JMA è una società statunitense specializzata in progettazione e produzione di tecnologie wireless con più di 20 sedi a livello globale, tra le quali spicca il centro di R&D e di produzione di Castel San Pietro Terme (BO), che costituisce il Bologna Technology Center del gruppo JMA Wireless. JMA realizza sistemi di comunicazione di nuova generazione e fornisce le più potenti tecnologie per reti 4G e 5G a livello globale. Le soluzioni XRAN™ di JMA sono all’avanguardia e rappresentano l’unica piattaforma RAN software-defined al 100% presente nella industry, in combinazione con TEKO™ DAS, e altre tecnologie di distribuzione RF. La piattaforma millimetrica IOTA di JMA fornisce le migliori soluzioni radio per sistemi indoor 5G.

Per ulteriori informazioni consulta il sito jmawireless.com o il profilo su Twitter @JMAwireless

Cellnex Telecom

L’implementazione efficiente di una connettività d’ultima generazione è fondamentale per promuovere l’innovazione tecnologica ed accelerare la crescita economica inclusiva. Cellnex Telecom è il fornitore indipendente di infrastrutture di telecomunicazioni wireless e di radiodiffusione che consente agli operatori di accedere alla rete più vasta d’Europa di infrastrutture avanzate di telecomunicazione in regime d’uso condiviso, fatto che contribuisce a ridurre le barriere d’accesso per nuovi operatori e a migliorare i servizi nelle zone più remote. Cellnex gestisce un portafoglio di oltre 138.000 siti – incluse le realizzazioni previste sino al 2030 – in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia e Polonia. Le attività di Cellnex sono strutturate in quattro grandi aree: servizi per infrastrutture di telecomunicazioni, reti di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza ed emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente di infrastrutture e servizi urbani (Smart cities e “Internet delle Cose” (IoT)). La società è quotata sul mercato continuo della Borsa spagnola e forma parte degli indici selettivi IBEX35 e EuroStoxx 600. Forma, inoltre, parte degli indici di sostenibilità, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4GoodD e MSCI. Tra gli azionisti di riferimento di Cellnex vi sono Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa e Norges Bank. Maggiori informazioni su: https://www.cellnextelecom.it