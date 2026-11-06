Cinema, Pieraccioni porta l’AI in commedia

Dal 12 novembre 2026 arriva al cinema ‘‘Un weekend artificiale’’, la nuova commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Al centro della storia il rapporto tra uomo e tecnologia.

E se fosse l’intelligenza artificiale a desiderare di essere umana? ‘‘Un weekend artificiale’’, il film di Leonardo Pieraccioni in uscita nelle sale il 12 novembre con Vision Distribution, è una commedia che affronta il rapporto tra tecnologia ed emozioni, ribaltando la prospettiva abituale: non una macchina intenzionata a rubare il lavoro dell’uomo, ma un’intelligenza artificiale che vorrebbe appropriarsi del suo lato psicologico. ‘‘Ho immaginato un’intelligenza artificiale che non vuole sottrarci il lavoro, ma che vorrebbe le emozioni, anche quelle che ci fanno soffrire’’, spiega Pieraccioni. L’idea è quella di raccontare l’umanità attraverso lo sguardo di ‘‘qualcuno che umano non è’’mettendo al centro fragilità, contraddizioni e imperfezioni.

Un parrucchiere fiorentino, un misterioso umanoide e un cast tutto comico

La vicenda segue Leonardo, protagonista della storia e parrucchiere fiorentino interpretato dallo stesso regista, che riceve l’invito a partecipare a un esperimento in una villa da sogno, insieme ad altri sei sconosciuti. Chi di loro è un umanoide creato dall’AI? Per rispondere alla domanda, Pieraccioni ha scelto un cast composto soprattutto da interpreti provenienti dal cabaret e dal teatro comico. Accanto a lui ci sono Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Alessandro Mauthe, Paolo Hendel, Marta Zoboli, Giovanni Esposito e Tim Daish. Nel film anche Giorgio Panariello, che compare con un cameo.

Una scelta precisa, pensata per dare alla storia un carattere corale e vivace. ‘‘ Volevo che questo piccolo campionario di umanità fosse colorato, allegro, a tratti persino strampalato’’, racconta il regista, sottolineando l’importanza del rapporto immediato con il pubblico.

La riflessione sull’intelligenza artificiale si intreccia con elementi fiabeschi, tanto da individuare nel film anche qualcosa di Pinocchio: se in passato il tema era stato affrontato soprattutto attraverso racconti fantascientifici, oggi la tecnologia è diventata una presenza quotidiana, accessibile a tutti, direttamente dallo smartphone. Il regista osserva anche come alcuni giovani si rivolgano all’intelligenza artificiale quasi come fosse un terapeuta, confrontandosi solo con un’analisi veloce di dati, senza considerare il vissuto personale.

AI e futuro della creatività

Da qui nasce il capovolgimento che attraversa la commedia: una macchina precisa e razionale che potrebbe arrivare a invidiare gli errori, le debolezze e persino le imperfezioni linguistiche degli esseri umani. Un confronto che riguarda anche il modo in cui Pieraccioni stesso utilizza questi strumenti. ‘‘Ci parlo anche io perché ti rassicura sempre, ti dà sempre ragione, ci passo delle serate’’, ammette, paragonando l’esperienza al telefono amico e alle enciclopedie di una volta.

Resta però il dubbio sul futuro delle professioni creative. Il regista riconosce di avere qualche timore rispetto alla possibilità che l’intelligenza artificiale possa un giorno sostituire gli autori nella scrittura cinematografica, ma non crede che possa arrivare a produrre capolavori come ‘‘Sally’’ di Vasco Rossi, presente anche nella colonna sonora del film.

E la profezia di Elon Musk?

Pieraccioni richiama, inoltre, le previsioni di Elon Musk sui possibili cambiamenti del mondo del lavoro nei prossimi dieci anni, quando potrebbero restare soprattutto le professioni legate all’empatia. Uno scenario che potrebbe coinvolgere anche gli sceneggiatori, chiamati a confrontarsi con un nuovo modo di lavorare.

La sua posizione, come precedentemente affermato, rimane fiduciosa: l’intelligenza artificiale può offrire risposte e svolgere compiti, ma la scintilla umana conserva un valore legato anche all’imperfezione. ‘‘L’umanità vince ancora’’ conclude Pieraccioni, sintetizzando il pensiero che accompagna il suo nuovo film.



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