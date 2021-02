La storia delle candele

Questa giornata celebra la Presentazione di Gesù al Tempio quaranta giorni dopo la nascita. La parola deriva dal termine latino candelarum, vedendo così in Gesù colui che è venuto per illuminare le genti.

«A la Candelora de l’inverna semm foera, ma se pioeuv o tira vent per quaranta dì semm dent»



E, proprio a ricordo di questa immagine, è nata la tradizione popolare della benedizione delle candele. Così, anche noi non vogliamo esser da meno e i nostri peperoncini crepitano già.



In maniera molto più laica, avere a disposizione un po’ di pasta e peperoncini spesso è proprio una benedizione. Ma, alla luce di tutto questo, l’importante è sapere cosa farne.