»
»
La Spezia, direttivo regionale Libertà è Democrazia Affatato: “Rafforzare confronto con territori”

La Spezia, direttivo regionale Libertà è Democrazia Affatato: “Rafforzare confronto con territori”

di |
La Spezia, direttivo regionale Libertà è Democrazia Affatato: “Rafforzare confronto con territori” Adnkronos

(Adnkronos) – Il Direttivo regionale di Libertà è Democrazia si è riunito a La Spezia lo scorso 23 giugno e vi hanno partecipato il segretario nazionale Giancarlo Affatato, il vice presidente del consiglio nazionale Piero Malatesti, il dirigente nazionale Giuseppe Romeo, il coordinatore regionale Giuseppe Giachero con i componenti del Direttivo regionale, Alessandro Terranova, Francesco Longardo, Pino Ruffilli, Sandro Sanvenero e alcuni responsabili locali. Al centro dell’incontro l’analisi della situazione politica ligure e la valutazione degli esiti delle ultime elezioni amministrative. Nel corso del confronto sono state definite le linee strategiche e le basi organizzative in vista dei prossimi impegni elettorali, primo fra tutti le elezioni politiche previste per il prossimo anno.  

“Soddisfatto della partecipazione – dichiara Giancarlo Affatato – ed ha invitato i dirigenti a rafforzare il confronto con le comunità presenti nei territori”. Il Direttivo ha confermato la volontà di Libertà è Democrazia di rafforzare la presenza sul territorio ligure e di presentarsi alle prossime scadenze elettorali con una proposta chiara e competitiva. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Politica

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche