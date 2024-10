Secondo le ultime previsioni di Gartner, nel 2025 la spesa IT a livello mondiale dovrebbe raggiungere i 5,74 trilioni di dollari, con un aumento del 9,3% rispetto al 2024.

“La spesa attuale per l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) è stata prevalentemente da parte di aziende tecnologiche che costruiscono l’infrastruttura lato fornitura per GenAI”, ha detto John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst presso Gartner. “I CIO inizieranno a spendere per GenAI, oltre al lavoro di proof-of-concept, a partire dal 2025. Saranno spesi più soldi, ma le aspettative che i CIO hanno per le capacità di GenAI diminuiranno. La realtà di ciò che può essere realizzato con gli attuali modelli GenAI e lo stato dei dati dei CIO non soddisferanno le elevate aspettative odierne”.

Le vendite di server continuano a guidare il segmento dei sistemi di data center

La spesa per i sistemi di data center è cresciuta di quasi il 35% nel 2024. Sebbene il segmento non vedrà un balzo pari a quello del 2025, è comunque destinato a crescere di quasi 50 miliardi di dollari nel 2025. Ciò è guidato dalle vendite di server, che sono destinate a quasi triplicare da 134 miliardi nel 2023 a 332 miliardi entro il 2028 per superare 257 miliardi nel 2025.

“GenAI eclisserà facilmente gli effetti che i fornitori di cloud e outsourcing hanno avuto negli anni precedenti per quanto riguarda i sistemi dei data center”, ha affermato Lovelock. “Ci sono voluti 20 anni perché i fornitori di cloud e outsourcing aumentassero la spesa fino a 67 miliardi di dollari all’anno sui server. La domanda di GenAI aiuterà quasi a triplicare le vendite di server dal 2023 al 2028”.

Software e servizi IT guidano la crescita

Si prevede che la spesa per il software aumenterà del 14% a 1,23 trilioni di dollari nel 2025, rispetto all’11,7% di crescita nel 2024. Nel frattempo, si prevede che i servizi IT cresceranno del 9,4% a 1,73 trilioni di dollari nel 2025, rispetto al 5,6% nel 2024.

“Software e servizi IT sono un importante motore della crescita IT”, ha detto Lovelock. “Si prevede che la spesa in questi segmenti sarà su progetti correlati all’intelligenza artificiale, tra cui e-mail e creazione. Questo era un mercato che, nonostante la sua età e il fatto di essere stato consolidato in un piccolo numero di attori, aggiungerà 6,6 miliardi di dollari alla spesa globale nel 2024 e 7,4 miliardi di dollari nel 2025, in parte grazie ai prodotti e ai servizi GenAI.

“Le nostre previsioni prevedono che ogni anno verranno aggiunti 500 miliardi di dollari alla spesa in termini di tassi di crescita. Con questo in mente, la spesa IT dovrebbe superare i 7 trilioni di dollari nel 2028”.

