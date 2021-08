La spesa in ‘Umanità aumentata’ nella Ue supererà 100 miliardi nel 2025

La spesa complessiva nella cosiddetta “Umanità aumentata” (‘Augmented Humanity’) è destinata a superare 100 miliardi di dollari nel 2025, secondo stime di IDC, secondo cui questo mercato aumenterà di pari passi con la domanda di “impiegati aumentati” e della necessità di sbloccare sempre nuove capacità umane e di fornire esperienze sempre più umanizzate.

Augmented reality, cos’è

Secondo le stime di IDC, quindi, il mercato della Augmented Humanity, composto da tecnologie come realtà aumentata e virtuale (AR/VR), biometria, esoscheletri, Affecting computing (vale a dire il ramo specifico dell’intelligenza artificiale che si propone di realizzare calcolatori in grado di riconoscere ed esprimere emozioni), tecnologie wireless ingeribili (ad esempio delle smart pills, pilloe intelligenti che una volta inghiottite consentono il monitoraggio di determinati parametri medici), tecnologie iniettabili (come i chip sotto pelle) e tecnologie impiantabili, interfacce neuronali, wearables e smart device, raggiungerà un giro d’affari di 50 miliardi di dollari nel 2021 per arrivare a più di 100 miliardi nel 2025.

L’obiettivo di questo genere di tecnologie è quello di migliorare la qualità della vita delle persone e la loro performance lavorativa.

In molti casi queste tecnologie sono simili al prolungamento e al potenziamento fisico/psichico di arti/facoltà umane. L’obiettivo è aumentare e potenziare le facoltà umane, automatizzare processi di business o lavoretti domestici, sbloccare nuove capacità, promuovere la trasformazione del lavoro, rendere possibili delle esperienze clienti umanizzate.

Esigenze dei consumatori cambiano rapidamente

Le esigenze dei consumatori cambiano rapidamente, ma la razionalizzazione e l’automazione delle faccende domestiche e di routine rimangono una priorità. In effetti, gli investimenti in dispositivi intelligenti e indossabili rimarranno elevati e guideranno una quota significativa del mercato complessivo dell’AH. Allo stesso tempo, le aziende sono alla ricerca di modi basati sulla tecnologia per guidare l’innovazione e raggiungere KPI rilevanti come riduzione dei costi, aumento della produttività e miglioramento della sicurezza dei dipendenti. L’integrazione è fondamentale e in futuro assisteremo a forti investimenti in tecnologie integrate come fotocamere a capsule abilitate per l’intelligenza artificiale e dispositivi indossabili collegati con AR.

L’umanità aumentata ha l’obiettivo di rimuove le barriere di accessibilità che limitano gli esseri umani nello svolgimento delle loro attività quotidiane e mira a fornire a persone e dipendenti, a casa e sul lavoro, soluzioni innovative basate sui dati per consentire loro di raggiungere livelli che non potrebbero raggiungere senza il supporto della tecnologia.