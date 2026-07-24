Cellnex si starebbe guardando intorno per verificare possibili operazioni di merger e delisting, mentre il mercato italiano potrebbe offrire occasioni di business dal contenzioso fra INWIT con Tim e Fastweb + Vodafone.

Cellnex sta studiando diverse opzioni strategiche, tra cui il delisting della società o una fusione con un concorrente. L’indiscrezione lanciata da Bloomberg ha spinto il titolo del gruppo al rialzo del 5% in Borsa, che dal suo picco di circa 40 miliardi di euro raggiunto nel 2021 ha visto la sua la capitalizzazione più che dimezzata. Pesano, secondo Bloomberg, le preoccupazioni degli investitori per i livelli di debito e per il potenziale consolidamento tra i suoi clienti.

Operatori stringono la cinghia

Gli operatori in Europa stringono la cinghia e alcuni di essi, fra cui Vodafone Spagna e Tim, stanno tentando di rinegoziare i contratti di locazione con le rispettive tower company in ottica di contenimento dei costi.

Citando fonti vicine alla questione, Bloomberg indica che nell’ultimo anno il management di Cellnex ha tenuto colloqui preliminari con un gruppo di investitori sostenuto da DigitalBridge Group e Deutsche Telekom AG in merito alla possibilità di un’operazione.

Il consorzio stava valutando l’ipotesi di un’aggregazione che avrebbe visto l’unione di Cellnex con GD Towers, la filiale infrastrutturale di Deutsche Telekom, ma le discussioni non sono proseguite oltre la fase iniziale.

Al momento non c’è nulla di concreto.

Detto questo, la necessità di densificare le antenne per lo sviluppo del 5G standalone è un processo che procede e che dovrà anche intensificarsi nei prossimi mesi e anni, pertanto il ruolo delle tower company sarà certamente di primo piano in questo contesto.

Tensioni sul mercato delle torri in Italia occasione per Cellnex?

Negli ultimi mesi il mercato delle torri, soprattutto in Italia, sta vivendo un periodo di forti tensioni per il contenzioso in atto fra INWIT e i suoi principali clienti, che sono Fastweb + Vodafone e Tim sui rispetti contratti di fornitura.

Fra i due litiganti il terzo (Cellnex) gode?

Di fatto, queste tensioni rappresentano un’occasione non certo peregrina per Cellnex per cercare di inserirsi fra le parti e tentare di trarre vantaggio dalla contesa, proponendo condizioni più favorevoli agli operatori in rotta con INWIT.

E’ vero che INWIT ha fatto sapere che intende difendere in tutte le sedi le sue prerogative contrattuali, anche nei confronti di competitor che vogliano in qualche modo trarre vantaggio dalla tensione in atto.

Mercato delle torri broadcasting sempre fermo

Anche sul fronte delle tower company nel mercato broadcasting il merger fra RaiWay e EI Towers è di nuovo saltato dopo mesi di trattative. Anche qui resta da capire quale sarà il futuro a lungo termine dei due operatori, visto che in prospettiva il digitale terrestre prima o poi andrà in pensione. Cosa intendono fare dopo i due operatori?

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