A cura di Giulia Agrosì

Editore Mimesis

Anno 2022

Pagine: 268

EAN: 9788857592619

La Smart City e la città comoda è un libro tecnico-scientifico che descrive una nuova realtà nell’era digitale, basata sul funzionamento dei centri energetici nevralgici urbani e ambientali in sinergia con l’essere umano e in equilibrio sincronico intersettoriale del sistema connettivale urbano. La “Big Challenge” del vecchio continente: la città esistente viene impostata su di un meccanismo sistemico da ottimizzare digitalmente.

I temi trattati sono inerenti alla sociologia urbana in relazione alla città intelligente, ai metodi di sviluppo della stessa in ambito abitativo-ambientale, microclimatico, energetico, giuridico, cultural-architettonico, museale, digitale tecnologico (IoT, GIS, BIM), alimentare-agricolo e infine al ruolo del PNRR nell’evoluzione delle infrastrutture digitali italiane.

Giulia Agrosì, architetto. Professionista di eccellenza a livello internazionale in Europa e nel mondo, opera in prima linea come manager e progettista su programmi e progetti di infrastrutturazione per conto della Commissione Europea, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, UNESCO, IDB/WB, NCW e Governi stranieri, PVS e zone di guerra. I prestigiosi incarichi che le vengono affidati spaziano nelle più svariate aree geografiche del globo con diverse esperienze di Smart Projects. Fondatrice e presidente della SmartCity Corporation, prima start up femminile europea ed extra europea di progettazione e creazione di città intelligenti.

Direttrice della collana SmartCity Corporation Collection. Docente di Project Cycle Management al Master Internazionale di II livello in Management della Complessità Architettonica Urbana presso Sapienza Università di Roma, facoltà di Architettura. Artista e creatrice del progetto “Just Trash Riciclando Cultura”.