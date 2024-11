Un ex dirigente di Uber a capo del Dipartimento dei trasporti. Un ex assistente di Peter Thiel a capo del Dipartimento della salute e dei servizi umani. E un gruppo di altri dirigenti della tecnologia a fianco di Elon Musk al Dipartimento dell’efficienza governativa. Molto interessante l’analisi del New York Times.

La lista della spesa

Questa era la lista dei desideri dell’élite della Silicon Valley all’alba dell’amministrazione Trump. A porte chiuse, la scorsa settimana, una serie di leader della tecnologia hanno unito le forze per cercare di lasciare un’impronta distinta della Silicon Valley su una formazione di gabinetto che sembra essere ancora aperta.

Come farcela?

Puntando sul potere di persuasione di Musk. Sebbene l’uomo più ricco del mondo non faccia tecnicamente parte del comitato di transizione di Trump, è diventato di fatto un funzionario della nuova amministrazione. Il vicepresidente eletto JD Vance, che formalmente fa parte del comitato di transizione, ha anche profondi legami con la Silicon Valley dalla sua precedente vita da venture capitalist. Tutto ciò rende più facile per gli investitori e i dirigenti della tecnologia, più di quelli di altri settori come la finanza o il petrolio e il gas, attirare l’attenzione di Trump, anche se è ancora tutto da vedere.

Joe Lansdale

Uno degli amici di Musk, l’investitore e co-fondatore di Palantir Joe Lonsdale, ha trascorso poco più di un giorno questa settimana a Mar-a-Lago per aiutare il signor Musk con lo sforzo di transizione. Lonsdale ha detto al team di transizione che non è interessato a un incarico governativo a tempo pieno, ma lui e altri amici di lunga data nel settore della tecnologia hanno contribuito a incanalare nomi e curriculum nell’orbita del signor Musk. Giovedì scorso Palmer Luckey, un co-fondatore della start-up di tecnologia di difesa Anduril e qualcuno che il signor Musk ha incoraggiato ad aiutare l’amministrazione Trump, è stato visto anche a Mar-a-Lago.

Dipartimento Trasporti, si propone l’ex numero due di Uber

Per guidare il Dipartimento dei Trasporti, le Big Tech hanno spinto Emil Michael, che era il numero due di Uber. Michael non è nuovo a Washington. Durante l’amministrazione Obama, è stato membro della Casa Bianca e assistente speciale di Robert Gates al Dipartimento della Difesa dal 2009 al 2011. Ha anche lavorato in aziende tecnologiche come TellMe Networks e Klout. Michael è stato presumibilmente preso in considerazione per il posto di segretario dei trasporti durante il primo sforzo di transizione di Trump nel 2016.

Per guidare il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, dirigenti e investitori del settore tecnologico hanno cercato di convincere il signor Trump a scegliere Jim O’Neill, ma alla fine il signor Trump ha scelto Robert F. Kennedy Jr. come sua scelta giovedì.

O’Neill era stato all’agenzia durante l’amministrazione del presidente George W. Bush e in seguito ha lavorato con Thiel, aiutando a istituire la Thiel Fellowship, che incoraggia i giovani a saltare il college, nel 2010. O’Neill è stato uno dei finalisti per guidare la Food and Drug Administration nella prima amministrazione del signor Trump nel 2016.

I manager si propongono e cercano agganci

Questa volta, O’Neill ha fatto circolare il suo nome a Musk e a Vance, con cui ha lavorato brevemente alla Mithril Capital, una società di venture capital co-fondata dal signor Thiel, hanno detto le due persone. La nomina del signor O’Neill è stata discussa in diverse chat di gruppo su Signal popolate da dirigenti della Silicon Valley, e si prevedeva che si sarebbe recato a Mar-a-Lago nei prossimi giorni.

“Questa amministrazione prenderà decisioni chiave sulle regole, o sulla mancanza di regole, che plasmeranno il futuro di tecnologie chiave come l’intelligenza artificiale e la crittografia”, ha affermato Adam Sterling, vicepreside della facoltà di giurisprudenza dell’Università della California Berkeley, in un’intervista. “Ha senso che i leader della tecnologia e del V.C. vogliano guidare o essere una parte fondamentale di tali decisioni”.

Manager tech pronti a lasciare il lavoro per Trump

Alcuni leader della tecnologia hanno condiviso privatamente di trovare l’opportunità di entrare nell’amministrazione così allettante da essere disposti a lasciare il lavoro. Ma altri sono riluttanti ad accettare posizioni a tempo pieno, per paura di dover cedere i propri asset o lasciare le proprie aziende.

Ciò ha portato a un forte interesse per ruoli nella nuova amministrazione che potrebbero non essere così onerosi o permanenti. Alcuni dirigenti tecnologici si sono affrettati a mediare le presentazioni al signor Musk per lavorare nel suo Dipartimento di efficienza governativa e di Vivek Ramaswamy.

Non è chiaro quale sarà il carico di lavoro o i requisiti per entrare a far parte del gruppo. Giovedì, il Dipartimento di efficienza governativa ha pubblicato una sorta di annuncio. “Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time”, ha scritto il gruppo su X. “Abbiamo bisogno di rivoluzionari del piccolo governo con un QI super elevato disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana per tagli ai costi poco affascinanti. Se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo CV. Elon e Vivek esamineranno l’1% dei candidati migliori”. Una frenesia simile si è sviluppata attorno a un consiglio consultivo presidenziale di Bitcoin e criptovalute che il signor Trump ha promesso di creare per sviluppare nuove normative per il settore. I dirigenti delle criptovalute si sono affrettati a far entrare i loro nomi nel mix per il consiglio, chiamando amici e colleghi che hanno legami con il signor Trump e i suoi alleati. Jeremy Allaire, l’amministratore delegato della società di criptovalute Circle, ha dichiarato in un’intervista di essere interessato a entrare nel consiglio. Altri due dirigenti, che hanno chiesto l’anonimato per descrivere i loro piani di avanzamento di carriera, hanno affermato di essere anche loro personalmente interessati a farne parte, con uno di loro che ha osservato che stava “molestando tutti quelli che conosco nell’orbita di Trump”.

