La sicurezza in azienda

Di: Stefano Bargellini

Edizioni Themis – Collana Risorse Formative

Data di pubblicazione: febbraio 2021

Codice ISBN: 978-88-96069-41-7

pag. 98

Prezzo: 14,00 euro

Cosa significa oggi lavorare come Security Manager in un’organizzazione? Quali sono le difficoltà che un giovane manager si trova ad affrontare nel momento in cui entra in azienda e gli viene chiesto di occuparsi di sicurezza? Quanto sono importanti le competenze relazionali? Studiare e aggiornarsi è indispensabile, ma l’esperienza è l’elemento che fa davvero la differenza.

Un testo pratico di consigli che vuole essere di aiuto ai giovani manager della sicurezza e a tutti coloro che sono interessati ad iniziare un percorso lavorativo in questo ambito.

Partendo dalla sua pluriennale e personale esperienza, l’autore spiega, anche attraverso esempi e aneddoti, come riuscire a superare le varie difficoltà che si presentano al manager all’ingresso in azienda, ad esempio come convincere il top management ad investire nella sicurezza.

Dodici capitoli che rappresentano dodici step indispensabili per rispondere con successo alle attuali esigenze di sicurezza delle organizzazioni e, dal punto di vista umano, aiutano a rispondere alla fatidica domanda che il giovane manager si pone nel momento in cui inizia praticamente la sua attività: “sarò capace di gestire questa nuova sfida”?