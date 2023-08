La sfida Musk-Zuckerberg in Italia. Sangiuliano: “Ma non a Roma”

Il ministro della Cultura: "Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini”.

Il combattimento, vedremo poi in quale forma, tra Elon Musk e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si farà, e sarà in Italia. A rivelarlo è il proprietario di X-Twitter in un messaggio sul social, in cui scrive che “ho parlato con la premier italiana e il ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica“. “Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck. Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta”.

Sangiuliano: “Telefonata con Musk, dialogo in corso per evento benefico, ma non a Roma”

“Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini”.

Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Sarà anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale”, ha aggiunto