Come si configura la geografia dei poteri nell’era digitale?

Quale rapporto tra protezione dei dati e tecnologie, con al centro la persona e la tutela dei diritti fondamentali?

Perché la rivoluzione digitale cambia il nostro modo di essere e il rapporto con la vita quotidiana, modificando i rapporti del cittadino con lo Stato e con le istituzioni pubbliche e private?

Come cambia il valore dei dati e come si coniuga l’interesse del singolo rispetto a quello della collettività, in un contesto di uso capillare di algoritmi predittivi e di intelligenza artificiale?

Questi e altri i temi del confronto.

Intervengono

Fabio Lazzini , CISO e DPO, SOGEI

Fabio Bassan, Ordinario di Diritto Internazionale e della UE, Università Roma Tre

Stefano Mele, Partner, Studio Gianni & Origoni

Conclude

Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente, Garante per la Protezione dei Dati Personali

Modera

Raffaele Barberio, Presidente, Privacy Italia

