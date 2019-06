Prosegue il clima di risk-on sui mercati finanziari, con l’indice S&P 500 che tocca nuovi massimi, dopo che la Fed ha rivelato che potrebbe ridurre i tassi d’interesse già dal mese prossimo, per controbilanciare i crescenti rischi di un rallentamento della crescita economica interna e globale. In particolare, la dichiarazione del Presidente Jerome Powell secondo cui ”l’ipotesi a favore di un ulteriore allentamento si è rinforzata” era ciò che gli operatori volevano sentire.

In Europa, la possibilità che Bruxelles attenda prima di prendere provvedimenti disciplinari contro l’Italia ha spinto le borse europee sui massimi di 6 settimane. Sempre in Europa, positivi stamattina i dati relativi ai PMI sia manifatturieri che dei servizi.

I piccoli investitori in paesi in via di sviluppo hanno una conoscenza più approfondita del mondo criptovalute rispetto a quella dimostrata dai grandi investitori nei paesi sviluppati. Lo dice uno studio della piattaforma Even che ha intervistato un campione in alcuni paesi come India, Indonesia, Russia, Filippine, Ucraina e altri. Si è scoperto che i partecipanti più attivi nella creazione di nuovi progetti cripto vengono principalmente da Indonesia (18%) e Russia (16%). Inoltre, gli investitori in questi paesi tendono a dedicare una buona percentuale del salario ai loro portafogli in criptovalute: in media, il 9% del campione tende a riservare circa 1000 dollari in asset cripto.

Il nuovo CEO di Spotify Daniel EK ha commentato la notizia dell’introduzione di Libra, della criptovaluta di Facebook: “I musicisti presenti sulla piattaforma potranno essere pagati direttamente dai loro ascoltatori. Questa – continua Ed – è decisamente una rivoluzione, in quanto un user in Giappone potrà pagare direttamente un artista in Argentina. Senza considerare – conclude – che questo sistema permette a tutta la popolazione priva dell’accesso a un conto bancario”. Per Ek, questo fa parte integrante della mission di Spotify.

“La tecnologia blockchain ha enormi possibilità per impieghi di cui molte persone si dimenticano”. Ha detto così la diciassettenne Ananya Chadha – l’intervistata più giovane alla conferenza inaugurale di Brainstorm Finance di Fortune a Montauk, New York. Secondo la giovanissima ingegnere “se qualcosa può darti valore, la stessa cosa può anche essere usata per creare valore, allora le persone la useranno”. Per esempio, Chadha sostiene che la blockchain potrà e dovrà essere utilizzata per scopi come la salvaguardia dell’identità digitale, così come per la corretta attribuzione dei copyright.

