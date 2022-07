La scuola tra i campioni dell’Innovazione grazie a Programma il Futuro

Anche per il 2022 sono state premiate con il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” – un’iniziativa della Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica – quelle realtà che sia a livello pubblico che privato si sono distinte per la creatività e l’originalità delle iniziative in grado di favorire la crescita della cultura dell’innovazione del Paese.

Tra i 45 campioni dell’innovazione anche il Laboratorio Informatica e Scuola del Consorzio Universitario Nazionale per l’Informatica (CINI), grazie al successo del progetto Programma il Futuro, l’iniziativa di diffusione di cultura informatica nella scuola promossa dal Ministero dell’Istruzione e realizzata proprio dal Laboratorio.

Dal 2014 il progetto ha raggiunto importanti obiettivi, portando nelle scuole un approccio innovativo per lo sviluppo delle competenze digitali nella scuola, abbinando lo studio dei principi base dell’informatica con l’attenzione all’uso responsabile delle tecnologie digitali. Recentemente, il progetto era stato premiato quale migliore iniziativa nazionale Digitale per l’Educazione nelle Scuole nell’ambito del Premio Nazionale per le Competenze Digitali.

A ritirare questo nuovo premio, consegnato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dai ministri dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, insieme al presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais, il prof. Enrico Nardelli, ordinario di informatica all’università di Roma “Tor Vergata”, direttore del Laboratorio e coordinatore del progetto.

“Per essere attivi e responsabili nella trasformazione digitale è necessario conoscere i fondamenti della disciplina scientifica che ne è alla base, l’informatica – ha dichiarato – I 40.000 insegnanti iscritti alla nostra piattaforma stanno svolgendo un’opera preziosissima” ha proseguito “perché con la loro attività stanno preparando gli studenti, il futuro del nostro Paese, a comprendere in modo critico e consapevole il mondo digitale“, ringraziando infine gli sponsor che supportano il progetto: Eni, Engineering e Seeweb.