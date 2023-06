La Russia punta a 2 milioni di cellulari con sistema operativo domestico per creare un ecosistema mobile indipendente dalle tecnologie esterne, in primo luogo statunitensi, accusate di spionaggio.

L’operatore Rostelcom sta programmando la fornitura agli ufficiali governativi, si tratta di cellulari alternativi a quelli dotati di sistemi operativi e software occidentali.

Il governo russo è in trattative con la società sulla potenziale acquisizione di un massimo di 2 milioni di dispositivi mobili in esecuzione sul sistema operativo Aurora nei prossimi tre anni, ha dichiarato giovedì il vicepresidente senior di Rostelecom, Kirill Menshov, all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

La sua dichiarazione è stata rilasciata lo stesso giorno in cui il Servizio di sicurezza federale (FSB) russo ha accusato l’intelligence statunitense di aver violato “migliaia di telefoni Apple“ per spiare i diplomatici russi.

Accuse agli Usa di sorveglianza globale

La Russia ha a lungo accusato gli Stati Uniti di “sorveglianza globale”. Secondo quanto riferito dai media russi, a marzo l’amministrazione del presidente russo ha incaricato i propri dipendenti di sostituire gli iPhone con smartphone di altre marche con un sistema operativo diverso.

Secondo quanto riferito, il Cremlino ha anche annunciato all’epoca che avrebbe acquistato nuovi telefoni sicuri per i suoi dipendenti per facilitare la transizione dalla tecnologia americana.

L’anno scorso, il governo ha anche raccomandato ai suoi dipendenti di smettere di utilizzare servizi stranieri come Zoom e WhatsApp per le comunicazioni ufficiali. Invece, è stato consigliato loro di passare a piattaforme domestiche come VK per la messaggistica e TrueConf per le videoconferenze.

Accuse russe a Apple

In una dichiarazione rilasciata ieri, l’FSB ha affermato che Apple non protegge la privacy dei dati degli utenti e sta collaborando con l’intelligence statunitense per spiare i russi, un’affermazione che Apple ha negato.

Aurora basato su Linux

Il sistema operativo russo Aurora basato su Linux è stato sviluppato da Rostelecom nel 2016 principalmente per uso aziendale e governativo. Nel 2020, il presidente russo Vladimir Putin gli ha ordinato di estenderne l’uso alle strutture sanitarie ed educative.

Come descritto sul suo sito Web, Aurora offre ai clienti il controllo completo sull’elaborazione dei dati e rispetta le linee guida sulla sicurezza del governo russo.

La spinta della Russia a promuovere la tecnologia domestica riflette anche il peso delle sanzioni imposte a Mosca a causa della guerra in Ucraina, che hanno causato un massiccio esodo di aziende tecnologiche dal Paese.

Russia vuole suo ecosistema mobile interno

“La Russia ha bisogno del proprio ecosistema mobile perché le sanzioni possono influenzare qualsiasi sviluppo occidentale”, ha detto Menshov ai media russi l’anno scorso. “I sistemi operativi americani hanno già limitato l’accesso alle applicazioni mobili russe critiche, disabilitato la possibilità di effettuare pagamenti utilizzando carte bancarie russe e bloccato la monetizzazione”.

Aurora, tuttavia, “è completamente indipendente da qualsiasi influenza straniera ed è pronta a scalare”, ha affermato.

Secondo Rostelecom, il sistema Aurora è attualmente utilizzato dal governo russo, nonché da varie aziende collegate allo stato, tra cui il servizio postale nazionale, la compagnia ferroviaria statale e le società energetiche.

Dal 2016, secondo Menshov, il paese ha prodotto più di 500.000 dispositivi che funzionano con il sistema Aurora. Il costo di sviluppo di Aurora dovrebbe raggiungere circa 6 miliardi di dollari entro il 2030.