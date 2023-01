“La Russia potrebbe attaccare le reti Tlc Ue”

La giornata dal nostro osservatorio.

In apertura l’allarme dei servizi segreti svedesi: “La Russia potrebbe attaccare le reti Tlc europee”. Ormai la guerra è ibrida e le infrastrutture critiche dei Paesi ostili a Mosca sono nel mirino dei cyber-attaccanti.

Poi, continua il nostro monitoraggio sulle case green in Italia. Il dato è deludente: il 76% degli edifici è energivoro e va ristrutturato.

Infine, vi mostriamo il video del primo avatar italiano in grado di comunicare nella lingua dei segni grazie all’intelligenza artificiale.

Per leggere la Dailyletter clicca qui