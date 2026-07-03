»
»
La Russa: “Valorizzare ulteriormente la vocazione mediterranea dell’Italia”

La Russa: “Valorizzare ulteriormente la vocazione mediterranea dell’Italia”

di |
La Russa: “Valorizzare ulteriormente la vocazione mediterranea dell’Italia” Adnkronos

(Adnkronos) – “L’Italia è in mezzo al Mediterraneo, è una ‘nave’ che naviga in questo mare che si chiamava ‘Mare Nostrum’ e credo che la vocazione mediterranea dell’Italia debba essere ulteriormente valorizzata. Così come a livello di politica internazionale la parte Sud della difesa Atlantica e dell’Unione europea ha bisogno di ulteriore attenzione. Questo convegno contribuisce a dare al Mediterraneo l’importanza che merita”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a ‘Pantelleria– Mediterraneo D’Autore’, la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor. (dall’inviato Fabio Paluccio) 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Politica

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche