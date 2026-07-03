La Russa: “Valorizzare ulteriormente la vocazione mediterranea dell’Italia”

(Adnkronos) – “L’Italia è in mezzo al Mediterraneo, è una ‘nave’ che naviga in questo mare che si chiamava ‘Mare Nostrum’ e credo che la vocazione mediterranea dell’Italia debba essere ulteriormente valorizzata. Così come a livello di politica internazionale la parte Sud della difesa Atlantica e dell’Unione europea ha bisogno di ulteriore attenzione. Questo convegno contribuisce a dare al Mediterraneo l’importanza che merita”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arrivando a ‘Pantelleria– Mediterraneo D’Autore’, la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor. (dall’inviato Fabio Paluccio)

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