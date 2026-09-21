La rivolta dell’elettricità: non sappiamo come funziona?

Il vero nemico oggi non è più l’intelligenza artificiale, che fuoriesce dai limiti delle sperimentazioni, oppure i robot che aggrediscono gli uomini, come è accaduto in alcuni centri di allestimento, ma è la stessa elettricità a rivelarsi come un inquilino ostile in questo pianeta.

Il clima si sta facendo pesante.

Persino l’intimità della nostra stanza da bagno, dove minacciosamente occhieggiano dispositivi infidi come l’iPhone e gli spazzolini elettrici, sta diventando un incubo.

La rivolta delle macchine non conosce limiti.

Il vero nemico

Il vero nemico oggi non è più l’intelligenza artificiale, che fuoriesce dai limiti delle sperimentazioni, oppure i robot che aggrediscono gli uomini, come è accaduto in alcuni centri di allestimento, ma è la stessa elettricità a rivelarsi come un inquilino ostile in questo pianeta.

L’ultima notizia non lascia speranze. Durante il riscaldamento preventivo in uno stadio di calcio thailandese, un calciatore è stato investito da un marchingegno che sistema il manto erboso. Diciamo un volgare taglia erba ha attaccato un giocatore che non gli piaceva.

I produttori della macchina si sono trincerati dietro la linea di difesa invocata da tutti i proprietari di questi apparati, dai grandi gruppi della Silicon Valley, ai più comuni riparatori di elettrodomestici: sono imprevedibili.

I meccanismi elettrici ed elettronici non sono prevedibili

E’ questa la giustificazione: i meccanismi elettrici ed elettronici, fino ai più eterei sistemi software immateriali, non sono controllabili, hanno tutti una black box, una scatola nera insondabile.

Una giustificazione che in tutti gli altri campi della vita umana, nella sanità, nel diritto, nei trasporti, o nei servizi pubblici, vale la galera.

Se un farmaco durante la sua sperimentazione causa il decesso di uno dei pazienti su cui si provano gli effetti di un prodotto innovativo, quella sperimentazione viene sospesa e l’azienda è tenuta a documentare la sua buona fede. Se il decesso avviene dopo che il farmaco entra in commercio il produttore viene arrestato. Così accade per un qualsiasi prodotto commerciale o servizio: un aereo, un motorino, un frullatore, un sistema d’arma. Dinanzi ad una defaillance di questi oggetti la magistratura cercherebbe di identificare responsabilità e negligenze.

AI imprevedibile

Invece oggi per quanto riguarda le intelligenze artificiali basta appellarsi alla black box, e pronunciare la formula magica: è imprevedibile.

Ma come è imprevedibile? E quando hai scoperto che è imprevedibile? E si continua a commercializzare derivati di questi sistemi e nessuno dice niente?

Ma poi imprevedibile per chi?

Perché i gruppi finanziari che usano i più sofisticati bot agentici nelle trattazioni finanziarie in real time non registrano incidenti? Per quale motivo i sistemi di supporto alle operazioni militari come Lavender che pianifica i bombardamenti a Gaza non ha contraccolpi? Infine, perché gli apparati di ricerca biochimica, per fortuna, si stanno rivelando efficientissimi nella scoperta di proteine?

Insomma ci sono ormai realtà di grande efficacia e di complessissima struttura che funzionano perfettamente, cosi come funzionano i malware di attacco cyber e i relativi apparati di difesa.

L’imprevedibilità della macchina

Allora, insieme al taglia erba thailandese o ai nostri spazzolini elettrici, che cosa si sta rivelando imprevedibile?

Forse i più esasperati apparati di automatizzazione delle decisioni che mirano a superare il concorrente diretto stressando ogni operatività, anche a costo di una possibile incontrollabilità? Oppure la fretta con cui si annunciano, con cadenza trimestrale, parallela alle quotazioni di borsa e ai rapporti agli azionisti, sta sovrastando ogni cautela tecnica facendo programmare i nuovi prodotti ai responsabili marketing o comunicazione e non agli scienziati che elaborano quei sistemi?

Non sarebbe il caso di applicare banalmente la legge e, così come si fa per i farmaci o qualsiasi altro prodotto commercializzato, attribuire al produttore la responsabilità assoluta del buon funzionamento di ogni dispositivo digitale, pena sanzioni penali e civili proporzionali al danno sociale ?

Chi se ne avrebbe a male?

Sicuramente finirebbe questo irritante gioco delle ombre per cui i proprietari delle intelligenze artificiali per mettersi al sicuro lanciano loro stessi gli allarmi, continuando però le operazioni di borsa e commerciali.

Del resto questa storia dell’imprevedibilità della macchina è davvero molto antica.

Nel celebre film “Nel mondo dei robot“, scritto e diretto da Michael Crichton che anticipava forse per primo il tema della ribellione delle macchine in un avveniristico parco giochi a tema il cui slogan era Nulla può andare storto. Dopo una serie di incidenti mortali causati da robot che si sottraggono alla tutela umana, il direttore dell’impianto spiega agli azionisti “C’è un chiaro schema infettivo che si diffonde da una macchina all’altra. Noi non sappiamo esattamente come lavorino i robot”.

Eravamo nel 1973 e quel direttore, almeno nel film, viene arrestato.

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