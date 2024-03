Infrastruttura di rete per le amministrazioni pubbliche, Vista Technology è stato selezionato da Lepida con procedura pubblica per la fornitura di prodotti Juniper Networks.

Per sviluppare, potenziare e ampliare l’infrastruttura di rete per connettere le Pubbliche Amministrazioni e rendere sempre più performanti e sicuri i datacenter è necessario implementare soluzioni di instradamento, commutazione e sicurezza.

Per tale motivo lo scorso settembre Vista Technology, partner certificato di Juniper, è stato selezionato da Lepida con procedura pubblica per la fornitura di prodotti Juniper Networks.

L’accordo quadro che ne è derivato garantisce a Lepida per cinque anni scontistiche applicate sulla base delle valorizzazioni disponibili sul Global Price List Juniper per ordini di apparati, licenze e componenti fino ad un importo massimo di 12 milioni di euro consentendo una filiera di provisioning particolarmente vantaggiosa.

Novità di questo accordo è l’estensione delle medesime condizioni alle in house aderenti all’accordo di rete “Il Cerchio ICT In House” – Informatica Alto Adige, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale – con cui Lepida collabora per sviluppare congiuntamente iniziative e servizi su temi riguardanti quattro ambiti di interesse: sicurezza, sviluppo di servizi e App, connettività, soluzioni basate su Internet of Things, per costruire insieme filiere di innovazione con ricadute dirette sui propri territori