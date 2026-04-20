La “Repubblica tecnologica” di Palantir, il manifesto che spinge la Silicon Valley verso la geopolitica

In un tranquillo sabato di aprile un post su X ha scosso e mandato nel panico la bolla tech della piattaforma. Alexander Karp, CEO di Palantir, una delle aziende tecnologiche più discusse del momento, pubblica una sintesi del suo libro The Technological Republic“, un testo politico che usa la tecnologia come leva per ridefinire il ruolo dell’Occidente in una fase di competizione globale crescente.

Il libro di Karp mette in discussione l’intero paradigma su cui si è costruita la Silicon Valley negli ultimi vent’anni: meno consumo digitale, meno neutralità, più responsabilità strategica. Il risultato è un manifesto in 22 punti che intreccia AI, difesa, economia e cultura dove il futuro si giocherà sulla capacità di integrare innovazione tecnologica e potenza statale.

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… — Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

La Silicon Valley non è più neutrale

Uno dei punti centrali del documento è l’idea che la Silicon Valley abbia un “debito morale” nei confronti degli Stati Uniti e che l’élite ingegneristica debba contribuire attivamente alla difesa nazionale. In questa prospettiva, il software diventa una componente chiave dell’hard power contemporaneo.

Secondo Palantir, il tradizionale equilibrio basato sulla deterrenza nucleare starebbe lasciando spazio a una nuova fase in cui l’AI giocherà un ruolo determinante. Il nodo non è se le armi basate su AI verranno sviluppate, ma da chi e con quali obiettivi. Le potenze rivali, osserva l’azienda, non rallenteranno per ragioni etiche o politiche.

Palantir e la tirannia delle App

Nel documento emerge anche una critica alla traiettoria della cultura tecnologica degli ultimi anni. Palantir parla di “tirannia delle app”, sostenendo che innovazioni come lo smartphone, pur rivoluzionarie, abbiano finito per restringere l’orizzonte dell’innovazione invece di ampliarlo.

Allo stesso tempo, servizi digitali diffusi come l’email gratuita non vengono considerati sufficienti a garantire prosperità e sicurezza. Una società, nella visione proposta, resta solida solo se capace di assicurare crescita economica e protezione ai cittadini.

La sintesi tocca anche aspetti politici e sociali, suggerendo un maggiore coinvolgimento collettivo nella difesa, fino all’ipotesi di un ritorno a forme di servizio nazionale universale. Viene inoltre criticata la gestione della sicurezza interna, con un invito a un ruolo più attivo del settore tecnologico nel contrasto alla criminalità violenta.

Sul piano geopolitico

Sul piano geopolitico, il documento rivendica il ruolo degli Stati Uniti nel garantire una lunga fase di relativa stabilità globale e propone una revisione degli equilibri post-bellici, inclusi i vincoli imposti a paesi come Germania e Giappone.

Tra i passaggi più controversi ci sono le considerazioni culturali. Palantir critica quello che definisce un “pluralismo vuoto”, sostenendo che l’equivalenza tra tutte le culture impedisca una valutazione critica dei risultati storici e sociali.

La pubblicazione dei 22 punti ha riaperto il dibattito sul ruolo delle Big Tech nella società contemporanea. Al post su X sono seguite reazioni contrastanti: da un lato chi condivide la necessità di un maggiore impegno strategico della tecnologia, dall’altro chi contesta la visione di Palantir, richiamando il legame con Peter Thiel e l’impiego delle sue tecnologie in contesti bellici, come il conflitto tra Israele e Palestina.

Resta una questione aperta: fino a che punto è sostenibile un coinvolgimento diretto delle grandi aziende tecnologiche negli affari pubblici? Il rischio è quello di un ulteriore spostamento di potere verso soggetti privati già centrali nella gestione delle infrastrutture digitali. In un contesto in cui tecnologia e geopolitica tendono a sovrapporsi, il confine tra innovazione e influenza politica appare sempre più sottile.

Palantir pubblica il manifesto su libertà e democrazia, la stessa azienda che monetizza con i dati sanitari e dati fiscali

Palantir è una società tecnologica statunitense specializzata nello sviluppo di piattaforme software per l’integrazione, l’analisi e l’utilizzo operativo di grandi quantità di dati, impiegate da governi, agenzie di intelligence e grandi aziende. Ha fatto scalpore l’uso del software dell’azienda da parte degli agenti dell’ICE durante la repressione sull’immigrazione nella città di Minneapolis negli Stati Uniti.

Le sue soluzioni consentono di collegare fonti eterogenee – dai database amministrativi ai flussi in tempo reale – per supportare decisioni in ambiti critici come sicurezza, difesa, sanità e gestione industriale. È proprio questa capacità di operare su dati sensibili e contesti ad alta intensità strategica a rendere l’azienda particolarmente discussa: la stessa azienda che trae profitto dall’aggregazione dei tuoi dati sanitari, dati fiscali e storico delle posizioni per creare profili di targeting.

Benvenuti nella nuova “Repubblica Tecnologica e democratica” di Palantir.

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