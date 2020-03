La realtà aumentata nel settore Automotive, a che punto siamo?

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

La Realtà Aumentata fa ormai parte della nostra vita. Molti settori sono stati influenzati, nella loro proposta, da questa innovativa tecnologia che nei prossimi anni, anche grazie alla diffusione del 5G, raggiungerà il suo stato dell’arte.

Infatti il pubblico, grazie a una connessione internet migliore, potrà essere raggiunto e coinvolto dovunque, e potrà esperienziare soluzioni di grande qualità tecnica.

Realtà aumentata: solo Retail?

Al momento, il settore che forse ha visto la maggiore trasformazione è quello del Retail; grandi attori nazionali e internazionali hanno trasformato la loro esperienza online e offline per permettere al proprio pubblico di usufruire di una customer experience digitale e immersiva.

Alcuni case studies hanno completamente modificato la percezione diffusa su questa tecnologia, permettendo al pubblico di comprenderne tutte le potenzialità.

È ormai dal suo lancio nel 2017 che Ikea Place fa parlare di sé. Reputata dai più come il prodotto che più ha rivoluzionato la percezione della Realtà Aumentata, è oggi il capostipite di un insieme di prodotti che sono riusciti a comprendere quanto questa tecnologia non sia un semplice “gioco”, ma qualcosa di realmente utile nella vita di tutti i giorni.

Da questo punto di vista, è interessante citare gli sviluppi della Realtà Aumentata all’interno del settore automotive.

Automotive

Questa, nel corso del 2019, ha messo in mostra notevoli passi avanti. Durante il CES19, Genesis ha reso obsoleti gli heads-up-display (HUD), ovvero i display frontali, posizionati sopra il quadro dell’auto, che alcune case produttrici avevano adottato per diminuire le cause di distrazione del guidatore.

Il nuovo sistema, montato sulla Genesis G80, prevede che i segnali di allerta, le indicazioni del navigatore e le informazioni dell’entertainment siano proiettate direttamente sul parabrezza e visualizzate in real time dal guidatore direttamente e prospetticamente sulla strada. Inoltre, il sistema riconosce dove sta guardando il guidatore, così da offrirgli le informazione nel punto corretto.

Grazie a questo sistema il guidatore disporrà di tutte le informazioni necessarie direttamente davanti agli occhi, diminuendo di molto le possibilità che si distragga durante la guida.

Lo strumento e la tecnologia in sé sono state sviluppate da un’azienda svizzera, WayRay, che si propone come capofila dell’applicazione della Realtà Aumentata al settore dell’automotive.

Alcuni esempi

Nel 2018 ha raccolto investimenti per 80 milioni di dollari da soggetti come Porche e Hyundai.

Un altro campo applicativo della Realtà Aumentata al settore consiste negli showroom immersivi. Sebbene questa tecnologia venga utilizzata a tali fini già da alcuni anni, nell’ultimo periodo la sua resa è notevolmente aumentata.

Il problema maggiore consiste nell’avere a disposizione uno spazio notevole dove poter “proiettare” il veicolo; o ci si posiziona in strada o nel vialetto, o è decisamente complicato configurare la propria automobile senza dover andare sul sito internet o in concessionario.

Il futuro è, però, questo; non siamo molto lontani dai giorni in cui acquisteremo la nostro automobile direttamente sul sito internet del produttore. Tesla lo sta già facendo in Nord America, dove ha chiuso la maggior parte degli showroom fisici;

Infine, un’applicazione molto interessante, ma trasversale a tutti i settori, è quella dedicata ai manuali d’istruzione virtuali. Hyundai ha sviluppato, per esempio, un manuale di istruzione interattivo per alcuni suoi modelli; inquadrando le varie parti dell’automobile si evidenziano delle schede esplorabili, dove l’utente potrà trovare l’informazione cercata.

Il manuale d’istruzione virtuale, per la stessa ammissione dei proprietari delle auto, permette di far uso di quelle funzionalità che, una volta acquistate, finiscono per essere dimenticate e mai utilizzate. Inoltre sarà possibile compiere le azioni di manutenzione base in totale autonomia, guidati dal sistema digitale.

Per concludere, l’automotive è uno dei settori maggiormente attenti all’innovazione; sapere che i principali player stanno investendo una notevole quantità di risorse sulla Realtà Aumentata, fa ben sperare per il futuro di questa tecnologia.