La radio ai tempi della BUL, dell’IoT e delle emergenze: evento l’11 aprile a Bologna

Una giornata organizzata da Lepida ScpA e Città di Sasso Marconi, dedicata a banda ultra larga, fibra e radio, sistemi di emergenza con i radioamatori, radio e Internet delle cose, fino ai nuovi switch off della radio.

“La radio ai tempi della BUL, di IOT e delle emergenze”

11 aprile, Bologna

Dalle ore 09:00, Auditorium del DAMS LAB

Via Azzo Gardino, 65 (Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b)

Il ruolo di uno dei mezzi di comunicazione di massa più popolari e conosciuti, la radio, al tempo dell’iperconnettività, della trasformazione digitale e delle nuove reti di comunicazione. È questo il tema centrale della manifestazione organizzata da Lepida ScpA e Città di Sasso Marconi, dal titolo “La radio ai tempi della BUL, di IoT e delle emergenze”, che si terrà a Bologna il prossimo 11 aprile.

Una giornata di incontri e confronto aperto sul rapporto che intercorre oggi tra radio e banda ultralarga in Italia, tra radio e dei sistemi di emergenza, tra radio e Internet of Things (IoT), promosso da Lepida in seno alla tredicesima edizione dei Marconi radio days, “Il Terzo paradiso della comunicazione”.

L’11 si avranno quattro sessioni, con relatori selezionati tra i protagonisti del settore comunicazione e informazione, per fornire un quadro aggiornato della situazione a livello tecnologico, normativo e di mercato riguardante radio, fibra, sistemi di emergenza con i radioamatori, internet delle cose e i nuovi switch off della radio.

All’evento è possibile partecipare liberamente, fino a esaurimento posti.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online.

La manifestazione dei Marconi Radio Days si articola quest’anno in quattro giornate di incontri, con un unico filo conduttore: “il Terzo Paradiso della comunicazione”. La rassegna, dedicata a linguaggi e tecnologie della comunicazione, ideata nel nome del grande genio e imprenditore italiano Guglielmo Marconi, è organizzata dal Comune di Sasso Marconi, in stretta collaborazione scientifica con la Fondazione G. Marconi e con i promotori Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.

Programma 11 aprile:

ore 9 Registrazione

ore 9:30 Indirizzi Strategici

Andrea Orlando – Regione Emilia-Romagna

– Regione Emilia-Romagna Stefano Mazzetti – Comune di Sasso Marconi

– Comune di Sasso Marconi Gabriele Falciasecca – Fondazione Guglielmo Marconi

– Fondazione Guglielmo Marconi Giuseppe De Biasi – Città metropolitana di Bologna

– Città metropolitana di Bologna Giovanni Rossi – Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna

ore 10:00 – 11:30 – “BUL con fibre e radio”

Coordina Beatrice Nepoti – Lepida

Salvatore Lombardo – Infratel

– Infratel Stefano Paggi – Open Fiber

– Open Fiber Francesco Papalino – TIM

– TIM Carlo Gozzi – Consorzio TLC Marconi

– Consorzio TLC Marconi Raffaele Donini – Regione Emilia-Romagna

ore 11:30 – 13:00 – “Sistemi di emergenza con i radioamatori”

Coordina Gianluca Mazzini – Lepida

Maurizio Mainetti – Protezione Civile Emilia-Romagna

– Protezione Civile Emilia-Romagna Pierpaolo Burioli – CNA

– CNA Lello Caffaro – ARI

– ARI Fabio Schettino – Radioamatore

– Radioamatore Paola Gazzolo – Regione Emilia-Romagna

ore 13 Light Lunch

ore 14:00 – 15:30 – “La radio e l’Internet delle cose”

Coordina Gianluca Fusco – A2A Smart City

Roberto Verdone – Università di Bologna

– Università di Bologna Fabio Bonizzi – Embit

– Embit Alessandro Dall’Olio – BT Enìa

– BT Enìa Federico Lorenzini – Comune di Paullo

– Comune di Paullo Alessandra Bonetti – A2A Smart City

ore 15:30 – 17:00 – “I nuovi switch off della Radio”

Coordina Mario Frullone – Fondazione Ugo Bordoni