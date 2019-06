Di Byron Reese

Editore FrancoAngeli

Pubblicato: giugno 2019

Pagine: 264

ISBN: 9788891782489

Prezzo: 27,00 euro

“Questo volume è un bell’esempio di come si possa affrontare un tema complesso che ha implicazioni di varia natura, comprese quelle oggi solo intuibili, dando spazio a tutte le posizioni, a tutti i punti di vista, analizzando i diversi scenari possibili senza trascurare nemmeno le posizioni più radicali”.

Emil Abirascid, giornalista, fondatore di Startupbusiness.it

“Tutte le nuove sfide, comprese quelle tecnologiche, pongono nuove questioni etiche e sociali. Ecco perché è fondamentale approfondire tutte le loro implicazioni da diversi punti di vista. È questo l’unico modo possibile per avere un quadro chiaro e completo e di conseguenza per comprendere le opportunità che questi cambiamenti aprono. Il testo di Byron Reese è un ottimo punto di partenza per iniziare a farsi una idea di ciò che il futuro ci sta preparando e farsi trovare pronti ad accoglierlo”.

David Orban, fondatore di Network Society, Managing partner di Network Society Ventures

Tre volte, nel corso della sua storia, l’umanità è stata profondamente trasformata dalla tecnologia: 100.000 anni fa il controllo del fuoco ci permise di elaborare un linguaggio (Prima Era); 10.000 anni fa lo sviluppo dell’agricoltura portò alla nascita delle città (Seconda Era); 5.000 anni fa le invenzioni della ruota e della scrittura aprirono la strada allo sviluppo di quello che sarebbe diventato lo Stato-nazione (Terza Era).

Oggi ci troviamo sulla soglia di un quarto cambiamento epocale innescato dall’avvento dell‘intelligenza artificiale (IA).

Nel suo affascinante racconto di come siamo giunti in questa storica fase del nostro cammino evolutivo, Byron Reese illustra le più discusse e autorevoli teorie formulate sull’intelligenza umana e su quella artificiale, esplorando le numerose problematiche (quelle di natura tecnica, ma anche i loro risvolti etici e politici) e le incredibili opportunità che l’umanità ha ormai di fronte a sé.

Riusciremo a costruire macchine in grado di apprendere e che finiranno per rimpiazzarci in ogni ambito lavorativo? Potremo attribuire ad esse una coscienza? Siamo sicuri di sapere esattamente che cosa sia la coscienza e che rapporto abbia con il nostro cervello? Applicheremo la robotica più avanzata a ogni ambito della nostra esistenza? Finiremo per “disumanizzarci”? Oppure la tecnologia sarà al servizio del nostro benessere, del progresso scientifico, economico e civile, così come è sempre stato nel corso della nostra storia?

Queste sono solo alcune delle questioni sulle quali Reese si sofferma nel corso di un viaggio che è anche e soprattutto un inno alle grandi potenzialità dell’intelletto umano.

Byron Reese, è CEO della società di ricerca Gigaom e fondatore di diverse aziende high-tech. I siti web da lui creati – dedicati a esplorare quell’area di intersezione tra tecnologia, business, scienza e storia – hanno avuto nel loro insieme oltre un miliardo di visitatori. È autore di un libro di successo, “Infinite Progress: How the Internet and Technology Will End Ignorance, Disease, Poverty, Hunger, and War”.